Viettel, Hà Nội T&T sáng cửa vào bán kết U19 quốc gia

Hai đội bóng trẻ có 6 điểm trọn vẹn để dẫn đầu hai bảng đấu tại giải U19 quốc gia đang diễn ra ở TP Vinh, Nghệ An.

Đương kim vô địch U19 Hà Nội T&T (áo vàng) tỏ ra quá mạnh ở bảng B. Ảnh: Vietnamplus.

Chiều nay 15/3, giải U19 quốc gia Cup Tôn Hoa Sen 2015 diễn ra với hai cặp đấu ở bảng A. Trên sân Vinh, Thừa Thiên Huế sớm có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 18 trong trận gặp Bình Dương do công của Nguyễn Văn Phong. Tuy vậy, thế quân bình được tái lập ở phút 33 khi Nguyễn Tiến Linh ghi bàn cho Bình Dương.

Hiệp hai, Nguyễn Tiến Linh trở thành người hùng của đội bóng đất Thủ với ba bàn thắng liên tiếp ở 20 phút cuối. Các bàn thắng của cầu thủ sinh năm 1997 ở phút 72, 79 và 90 giúp Bình Dương thắng 4-1 chung cuộc.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Quân khu 4, Viettel có chiến thắng sát nút 3-2 trước Long An. Trong hiệp một, các học trò của HLV Đinh Thế Nam dẫn đối thủ 2-0 nhờ công của Nguyễn Đức Chiến phút thứ 9 và tình huống đá phản của Nguyễn Hiểu Đan bên phía Long An ở phút 36. Bước sang hiệp hai, hai bàn thắng của Phan Tuấn Anh không giúp Long An thoát thua khi Vũ Văn Dũng có pha lập công thứ ba cho Viettel ở phút 70.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Viettel giúp đội bóng của HLV Đinh Thế Nam tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm. Long An và Bình Dương cùng có ba điểm sau một trận thắng và một trận thua. Xếp cuối bảng và gần như chắc chắn bị loại là Thừa Thiên Huế khi đội chưa có điểm số nào.

Ở bảng B, tình thế tương tự diễn ra khi Hà Nội T&T có 6 điểm trọn vẹn để đứng đầu bảng. Cùng được ba điểm, PVF và SLNA sẽ có trận quyết chiến vào ngày mai để tranh tấm vé thứ hai. Trong khi đó, cơ hội gần như chấm hết với TP HCM sau hai trận trắng tay.

Lịch thi đấu vòng chung kết U19 quốc gia Cup Tôn Hoa Sen 2015

Ngày 12/3

15h SLNA - Hà Nội T&T 0-2

15h PVF - TP HCM 3-0

Ngày 13/3

15h Viettel - Thừa Thiên Huế 2-0

15h Bình Dương - Long An 1-2

Ngày 14/3

15h Hà Nội T&T - PVF 1-0

15h TP HCM - SLNA 1-2

Ngày 15/3

15h Thừa Thiên Huế - Bình Dương 1-4

15h Long An - Viettel 2-3

Ngày 16/3

15h SLNA - PVF

15h Hà Nội T&T - TP HCM

Ngày 17/3

15h Viettel - Bình Dương

15h Thừa Thiên Huế - Long An

Ngày 19/3

15h Bán kết 1: Nhất A - Nhì B

17h30 Bán kết 2: Nhất B - Nhì A

Ngày 21/3

15h Chung kết

Trọng Nghĩa