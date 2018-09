Vic vẫn không vui khi Brooklyn chuyển tới New York

Nhà thiết kế thời trang thừa nhận rằng rất nhớ cậu con trai đầu lòng dù cô thường xuyên bay sang New York vì có văn phòng ở đây.

Vic và cậu cả Brooklyn trong hậu trường buổi giới thiệu thời trang hôm cuối tuần. Ảnh: Instagram.

Cuối tuần qua, Vic vừa hoàn tất buổi giới thiệu bộ sưu tập mới tại Tuần lễ thời trang New York với sự ủng hộ của chồng và con trai cả đang học nhiếp ảnh tại đây. Trong buổi phỏng vấn với kênh ET hôm 11/9, khi được hỏi có vui vẻ khi cậu cả Brooklyn đi học ở New York, bà Becks không ngần ngại thốt lên: "Ôi Chúa ơi, tôi vẫn không thấy ổn".

"Tuy nhiên, tôi sẽ không vui mãi được sao? Bạn biết đấy, tôi nhớ thằng bé nhiều lắm. Thành thật mà nói, tôi ở New York cũng nhiều vì có văn phòng ở đây. Chỉ khi nào thằng bé nghĩ rốt cuộc mình cũng có thời gian của riêng mình thì phản ứng của tôi sẽ kiểu như là Này hãy đoán xem, mẹ đang trở lại đấy. Thật khó khi là một người mẹ, bạn cũng biết đấy, rất khó. Tôi yêu các con mình và tôi rất nhớ thằng bé nhưng tôi cũng rất tự hào", bà mẹ 4 con nói tiếp.

Cựu ca sĩ nhạc pop vẫn xúc động khi cậu cả hot boy tôn trọng ý kiến của mẹ về việc theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh và thời trang: "Tôi có chút nghẹn ngào, thằng bé đã 18 tuổi và thực sự quan tâm tới cảm xúc của mẹ, điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi yêu con rất nhiều, rất tự hào vì con làm việc chăm chỉ và vào đại học. Thằng bé đạt điểm rất tốt trong các kỳ thi và thực sự nỗ lực nhiều".

Nhà thiết kế thời trang cũng không quên nhắc tới chồng với sự cảm kích: "Anh ấy tuyệt lắm, chúng tôi đã kết hôn 18 năm rồi. Anh ấy là tri kỷ của tôi và chúng tôi ủng hộ lẫn nhau trong mọi việc. Tôi tự hào về chồng mình, anh là một người tốt, tử tế, một người cha tuyệt hảo, một người chồng luôn cổ vũ vợ. Khi tôi đi công tác, anh ấy ở nhà với lũ trẻ và khi anh ấy đi vắng, tôi lại ở nhà".

"Anh ấy có một trái tim bao la, một tinh thần làm việc phi thường. David truyền cảm hứng co tôi mỗi ngày, không chỉ là cách tương tác với các con mà những dự án từ thiện mà anh ấy tham gia. Anh cũng là một thương gia thông thái. Anh làm việc vô cùng chăm chỉ và sau cuối, bạn biết đấy, tôi cho rằng đó là nền tảng cơ bản. Bạn phải là môt người rất tốt bụng, một nhân cách tốt mới như thế", Vic ca ngợi.