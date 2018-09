Vic hạnh phúc khi cả nhà đoàn tụ

Nhà thiết kế 43 tuổi khoe ảnh ba cậu con trai Brooklyn, Romeo và Cruz sau khi từ New York trở về Anh cuối tuần qua.

Ba anh em Brooklyn, Romeo và Cruz hội ngộ tại London sau khi Brooklyn sang Mỹ học nhiếp ảnh. Ảnh: Instagram.

Vic cũng không quên nhắc tới tên cô con gái út trong bức ảnh của ba cậu con trai: "Harper lại có đủ cả ba anh trai rồi. Chúng ta vô cùng hạnh phúc. Yêu các con", cựu ca sĩ nhạc pop viết và "tag" tên của ba nhóc Brooklyn, Romeo và Cruz cùng chồng hôm 15/10.

Theo The Sun, biểu tượng thời trang từng ca thán rằng nhớ cậu con trai đầu lòng vì chàng trai học ở New York nên khi cả gia đình hội ngộ ngày cuối tuần cô không giấu được niềm vui. Hôm 13/10, Vic và Brooklyn xuất hiện ở sân bay JFK, New York, cùng trở về London. Tuy nhiên lúc đó, The Sun lại cho rằng Brooklyn chỉ ra phi trường tiễn mẹ.

Brooklyn liên tục khoe ảnh chụp với hai em Romeo và Cruz. Ảnh: Instagram.

Trên Instagram, cậu cả Brooklyn liên tục đăng ảnh chụp với hai cậu em Romeo và Cruz. Trong một bức ảnh khác, hot boy 18 tuổi khoe hình xăm mới là số 7 trên ngón út. Becks và Brooklyn cũng từng cùng xăm chữ "seven" và số 7 trên ngón trỏ và bàn tay.

Cậu cả nhà Becks khoe hình xăm mới trên ngón út. Ảnh: Instagram.