Vic đăng ảnh Spice Girl 20 năm trước, ủng hộ tuyển Anh

Bà xã cựu danh thủ Becks muốn truyền sức mạnh cho đội bóng Tam sư trước trận gặp Croatia nhưng bất thành.

Spice Girl đi thu âm bài hát cổ động World Cup 1998. Ảnh: Instagram.

Nhà thiết kế thời trang đăng tải hình ảnh cô và nhóm nhạc cũ khi đi thu âm một bài hát cho World Cup 1998.

"Victoria Beckham muốn gửi sự động viên cho đội tuyển Anh trong trận bán kết quan trọng với Croatia bằng cách sử dụng ảnh cũ về Spice Girls. Khoảnh khắc cho thấy sự nhiệt tình, sôi nổi đầy sức trẻ của các cô gái", tờ AS bình luận.

Bài hát cổ động cho đội tuyển quốc gia ở World Cup tại Pháp có tên "On top of the world". Đĩa đơn của Spice Girls không thành công và chỉ có 94.000 bản được bán ra.

Vic cũng đăng tải kèm hình ảnh Becks mặc áo đội tuyển năm 1998, một năm sau khi hai người bắt đầu hẹn hò. Năm 1999, cặp đôi tổ chức đám cưới đình đám.

Đăng ảnh của nhóm nhạc cũ nhưng Vic cũng phủ nhận khả năng tái hợp của các thành viên Spice Girls. Hiện tại, cô dành tất cả tâm sức cho nghiệp thời trang và chăm sóc gia đình nhỏ.

Tuyển Anh bị loại ở bán kết sau trận thua 1-2 trước Croatia. Trippier đưa Tam sư vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 5 nhưng trong hiệp hai và cuối hiệp phụ, lần lượt Perisic và Mandzukic lập công giúp Croatia ngược dòng thành công.