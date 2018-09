VĐV từng 'biến mất' khi bị nghi giả gái ở làng thể thao Việt

Thành tích của VĐV Nguyễn Thị Thúy An tại Hội khỏe Phù đổng toàn quốc thậm chí còn vượt cả ở SEA Games.

Thể thao Việt Nam từng ghi nhận ít nhất 10 trường hợp nghi vấn trai giả gái. Trong đó, người duy nhất được công khai danh tính là VĐV điền kinh Nguyễn Thị Thúy An tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2008.

Thực ra từ trước đó vài năm đã có nhiều tin đồn xung quanh giới tính tài năng trẻ đất Vĩnh Long, không chỉ bởi thành tích đặc biệt tốt, tăng vù vù mà còn xuất phát từ những dấu hiệu khác lạ về cơ, gương mặt, giọng nói giống như một chàng trai mới lớn. Càng đáng nghi hơn vì Thúy An có cách sinh hoạt hoàn toàn biệt lập với các VĐV nữ tại các giải đấu, kể cả trong… toilet.

Phải đến Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2008, nghi vấn về An mới thực sự được đặt ra. Tất cả có lẽ bởi chân chạy này “lỡ” thi đấu quá tốt. Trên đường chạy 400m nữ, chỉ trong vài giờ đồng hồ, An đã hai lần (vòng loại và chung kết) phá kỷ lục Hội khỏe tồn tại suốt 8 năm. Riêng thông số 54 giây 56 ở chung kết thậm chí còn vượt cả mức HC bạc SEA Games 2007.

Sẵn nghi ngờ, lại choáng với thành tích gần như không thể đạt được với một VĐV nữ tuổi 17, các đoàn Hà Nội, TP HCM và Phú Thọ đã đâm đơn kiện lên ban tổ chức đòi làm rõ giới tính thật của An. Chân chạy Vĩnh Long bỗng dưng trở thành gương mặt hot nhất Đại hội, liên tục được giới truyền thông săn đón.

Chính những lá đơn kiện là cơ sở rất hợp lý để ban tổ chức có thể yêu cầu nhà vô địch Thúy An kiểm tra giới tính. Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy nói rõ đây cũng coi như một cơ hội giúp An có thể minh oan cho mình và cam kết tạm thời chỉ làm đơn giản… bằng cách thông thường, do các bác sĩ nữ thực hiện. Thế nhưng, chân chạy này đã kiên quyết từ chối, mà không giải thích lý do. Càng bí ẩn hơn, trong khi bộ môn điền kinh đang cố gắng vận động ban huấn luyện đội Vĩnh Long cần phải có biện pháp mạnh để An hợp tác thì ngay ngày hôm sau VĐV này đã biến mất.

Cũng kể từ đó, người ta không còn thấy Thúy An tái xuất ở bất cứ hoạt động điền kinh nào. An cũng không còn tập luyện ở đội Vĩnh Long nữa, mà khi được hỏi, các nhà quản lý nơi đây chỉ giải thích đơn giản là học trò đã xin nghỉ, trở về quê. Đến giờ, ngay cả các ông thầy cũ cũng không biết học trò đang ở đâu, làm gì, sống như thế nào.

Cũng theo Trưởng bộ môn Dương Đức Thủy, căn cứ vào những biểu hiện thực tế, nhất là thái độ của An, có thể nhận định rằng chắc chắn VĐV này có vấn đề về giới tính. Chỉ có điều, cụ thể ra sao, nằm trong diện ngẫu nhiên hay cố tình gian lận thì không thể biết.

