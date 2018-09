U20 Việt Nam quên trận thua Pháp, sẵn sàng quyết chiến Honduras

Đội trưởng Nguyễn Quang Hải không quan tâm tới chuyện HLV U20 Pháp đánh giá Việt Nam yếu hơn Honduras và cho rằng kết quả trên sân sẽ là câu trả lời.

Quang Hải và các đồng đội tập luyện trong không khí vui vẻ chuẩn bị cho trận đấu với U20 Honduras. Ảnh: Đức Đồng.

"Tất cả lời đánh giá chỉ là trên bàn giấy. Chuyên môn phải được thể hiện trên sân. Kết quả thế nào thì sau trận đấu mới biết được", Nguyễn Quang Hải chia sẻ sau buổi tập chiều 26/5. Tại bảng E, U20 Pháp đánh bại cả Honduras (3-0) và Việt Nam (4-0) để sớm giành vé vào bán kết. Sau trận thắng U20 Việt Nam, HLV Ludovic Batelli của U20 Pháp cho rằng đại diện của Trung Mỹ mạnh hơn và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ khó có thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối.

Honduras thua cả hai trận, gần như hết hy vọng giành vé đi tiếp. Đoàn quân của HLV Carlos Tabora thậm chí đã chốt phương án vé bay về nước. Trong khi đó Việt Nam với một điểm, vẫn còn nhiều cơ hội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp nếu đánh bại Honduras trong trận đấu vào ngày 28/5 tới.

Quang Hải cho biết do vướng giờ cơm tối nên anh và toàn đội chỉ xem được hiệp hai trận Honduras thua New Zealand ngày 25/5. Đội trưởng U20 Việt Nam từ chối đưa ra đánh giá, so sánh sức mạnh của đối thủ: "Chúng tôi chỉ tập trung vào mình thôi. Quan trọng là đội mình sẽ đá thế nào".

11h trưa 26/5, U20 Việt Nam trải qua hai tiếng ngồi ôtô di chuyển từ Cheonan tới Jeonju. Chiều cùng ngày, đội ra sân tập luyện với những bài khởi động nhẹ nhàng."Chúng tôi cũng đã vơi nỗi buồn thua Pháp. Đội giờ thoải mái hơn. Chúng tôi hiểu rằng mình phải nỗ lực hơn nữa để có thể thắng trận cuối và nghĩ tới tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp", Quang Hải nói thêm.

Trong trận đấu cuối vòng bảng, U20 Việt Nam không có được sự phục vụ của Đình Trọng (treo giò do phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Pháp). Quang Hải cho biết đây là mất mát không nhỏ nhưng tin HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có phương án thay thế xứng đáng.

Trận đấu U20 Việt Nam - U20 Honduras diễn ra lúc 13h ngày 28/5.