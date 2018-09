Trận đấu tai tiếng của Long An lên báo quốc tế

Tờ 101 Greatgoals dùng từ 'điên rồ, lạ thường' còn The Sun gọi hành động của đội chủ sân Tân An là 'vụ hờn dỗi lớn nhất làng bóng đá'.

Thủ môn Minh Nhựt của Long An phản đối bằng cách quay lưng khi Victor của TP HCM chuẩn bị đá phạt đền. Ảnh: 101Greatgoals.

"Chuyện điên rồ ở Việt Nam khi đội bóng dừng chơi để phản đối quyết định phạt penalty, thả cho đối phương ghi thêm hai bàn thắng", tờ 101 Greatgoals viết tiêu đề bài báo.

Tờ này thuật lại: "Một sự cố không thể tin được diễn ra trong trận đấu thuộc giải vô địch của Việt Nam hôm chủ nhật khi đội Long An đứng im ở những phút cuối của trận đấu. Chuyện bắt nguồn từ quyết định cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền của trọng tài chính. Bất bình với quyết định được cho là ưu ái đội nhà TP HCM, đội khách phản ứng bằng việc đồng loạt bỏ ra ngoài sân.

Thủ môn của Long An được yêu cầu trở lại gôn để bắt phạt đền nhưng anh này tiếp tục thể hiện thái độ phản đối bằng việc quay lưng để đối phương dễ dàng ghi bàn. Sau khi miễn cưỡng trở lại sân thi đấu, cả đội Long An chơi vật vờ, cố tình chuyền sai bóng để TP HCM ghi thêm hai bàn thắng nữa".

Trong khi đó tờ The Sun bình luận hài hước và mỉa mai rằng hành động của CLB Long An có thể coi là "vụ hờn dỗi lớn nhất làng bóng đá".

"Tình huống lạ thường xảy ra tại V-League trong trận thắng 5-2 trước Long An của TP HCM sau khi trọng tài đưa ra quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận khi tỷ số đang là 2-2. Thường thì khi trọng tài mắc sai lầm, các cầu thủ không phục sẽ phàn nàn, phản ứng và có thể phải nhận thẻ vàng, sau đó thi đấu tiếp nhưng Long An thì không. Sau khi thể hiện sự bất đồng dẫn tới việc một số cầu thủ nằm xuống sân tức giận, họ lại không muốn thi đấu nữa. Các cầu thủ bỏ ra ngoài sân, thủ môn được động viên vào sân bắt phạt đền thì đứng quay lưng, không phản ứng khi đối phương đá penalty. Sau đó khi giao bóng, các cầu thủ áo trắng đứng im để đối thủ đi bóng và ghi thêm hai bàn thắng nữa một cách dễ dàng như chốn không người", The Sun miêu tả.

Trận đấu tai tiếng của Long An lên báo quốc tế

Trận đấu thuộc vòng 6 V-League giữa Long An và đội chủ nhà TP HCM diễn ra sôi nổi và tỷ số đang là 2-2 thì xảy ra tình huống phạt đền gây tranh cãi. Thủ môn Minh Nhựt của Long An bắt gọn bóng, nhưng trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư cho rằng trung vệ Hoàng Lâm của đội khách đẩy tiền đạo TP HCM.

Các cầu thủ Long An cho rằng quả phạt đền không chính xác nên bỏ ra ngoài sân để phản đối. Thủ môn Minh Nhựt sau đó được thuyết phục vào sân bắt penalty nhưng anh này ôm cột dọc rồi quay lưng để Victor của TP HCM ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Trong tình huống giao bóng sau đó, đội khách cố tình chuyền bóng sai rồi đứng im để đối phương dễ dàng sút tung lưới thêm hai lần nữa, kết thúc trận đấu tai tiếng với tỷ số 5-2.

Phát biểu sau trận, Chủ tịch Võ Thành Nhiệm của Long An bức xúc khẳng định trọng tài cố tình xử ép đội của ông, yêu cầu công an vào cuộc điều tra những quyết định có vấn đề của trọng tài Thư đồng thời dọa bỏ giải. Trong khi đó, đại diện VFF cho biết phạt Long An thật nặng vì hành vi thiếu tôn trọng giải đấu và khán giả không thể chấp nhận được.