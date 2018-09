Tốc độ của sao Man City được so với khủng long bạo chúa

Tiền vệ Leroy Sane đạt tốc độ chạy cao nhất trong trận đấu Chelsea - Man City cuối tuần qua.

Theo thống kê, ngôi sao người Đức có cú nước rút đạt tốc độ 22,05 mile/h tương đương 35,5 km/h. Leroy Sane lập kỷ lục về tốc độ ở Ngoại hạng Anh, đồng thời cũng giúp anh vượt mặt cả loài khủng long nổi tiếng nhất Tyrannosaurus Rex (T-Rex) - con vật có thể chạy nhanh nhất là 21 mile/h.

Leroy Sane và các đồng đội xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Chelsea ngay tại sân nhà Stamford Brigde với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất do công của De Bruyne.

Tốc độ do tiền vệ Man City lập được trong trận đấu còn được so sánh với hàng loạt vua tốc độ như gấu nâu (21,7 mile/h), rắn độc mamba đen (20 mile/h), gấu Bắc cực (18,6 mile/h). Tờ The Sun bình luận: "Leroy Sane chắc chắn thoát chết nếu gặp phải những con vật nguy hiểm chạy chậm hơn anh".

Tiền vệ 24 tuổi có 5 bàn thắng trong 10 trận từ đầu mùa. Man City và MU đang vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng để trở thành hai ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch, bên cạnh Chelsea.