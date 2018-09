Tiền vệ Mai Tiến Thành đón quý tử

Bà xã Đậu Trà My hạ sinh thiên thần nhỏ Mai Gia Bảo vào sáng 24/1 tại Hà Nội.

Bé Mai Gia Bảo vừa chào đời. Ảnh: FBNV.

Sáng 24/1, vợ Mai Tiến Thành lâm bồn và hạ sinh cậu con trai kháu khỉnh nặng 3,7 kg. Lần đầu được làm bố, Mai Tiến Thành chia sẻ: "Cảm giác rất xúc động khi được thấy và bế con trên tay. Tôi cùng bà xã chờ đợi giây phút này từ lâu và chắc chắn Gia Bảo sẽ là động lực để hai vợ chồng phấn đấu hơn nữa trong công việc".

Mai Gia Bảo là món quà tuyệt vời khép lại năm 2015 thành công của tiền vệ gốc Thanh Hóa. Anh lập cú đúp danh hiệu với Bình Dương, tái xuất ấn tượng ở đội tuyển Việt Nam và mới đây chuyển về đội bóng quê hương thi đấu.

Tiến Thành - Trà My hạnh phúc đón quý tử chào đời. Ảnh: TT.

Tiến Thành - Trà My chuẩn bị sẵn sàng tổ ấm nhỏ là căn nhà 5 tầng ở quận trung tâm Hoàn Kiếm, Hà Nội đón Mai Gia Bảo.

Trà My là cô gái rất giỏi và mát tay trong kinh doanh. Hiện nay, My có sự nghiệp riêng về lĩnh vực làm đẹp móng tay. Sự nghiệp đang thuận lợi nhưng My vẫn quyết định tạm gác để làm thiên chức người mẹ. Theo cô, không có gì quan trọng bằng gia đình.

Thế Ngọc