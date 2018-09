Thắng ngược dòng, Thái Sơn Nam lần đầu vào chung kết futsal châu Á

Có lúc bị dẫn trước hai bàn nhưng Thái Sơn Nam vẫn thi đấu quyết tâm và đánh bại Bank Of Beirut với tỷ số 6-5, tối 10/8.

Liên tục bị đối thủ dẫn trước trong phần lớn thời gian của hiệp một trận đấu nhưng các cầu thủ Thái Sơn Nam vẫn kịp rút ngắn cách biệt và giành chiến thắng với tỷ số 6-5 trong 40 phút của trận đấu.

Thái Sơn Nam chơi tưng bừng để hạ đối thủ. Ảnh: AFC.

Bước vào trận bán kết với tâm thế cửa dưới nhưng Thái Sơn Nam quyết tâm chơi đôi công với đối thủ. Liên tục tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, Thái Sơn Nam nhận phải đòn hồi mã thương. Bank of Beirut liên tiếp có hai bàn thắng. Pha lập công mở tỷ số của Hammoud xuất phát từ tình huống bóng nhanh còn bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Karim Abou đến từ cú sút chân trái uy lực hạ gục Hồ Văn Ý.

Bị dẫn hai bàn, Thái Sơn Nam dồn lên tấn công. Sau rất nhiều cơ hội tạo ra, cuối cùng đại diện Việt Nam cũng tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ tình huống độc diễn của Vũ Quốc Hưng ở phút 19.

Ngay khi bước sang phút đầu tiên của hiệp hai, Bank of Beirut tiếp tục nâng tỷ số lên 3-1. Tới lúc này áp lực san bằng tỷ số đè nặng lên đôi chân của Thái Sơn Nam. Toàn bộ đội hình của đại diện Việt Nam đẩy cao để tìm kiếm bàn thắng .

Vũ Quốc Hưng phối hợp chính xác với Đức Tùng để đưa cách biệt chỉ còn một bàn ở phút 29. Tiếp đà hưng phấn phút 33, Đức Tùng tiếp tục góp công, đệm bóng chính xác sau đường chuyền dọn cỗ của Thành Tín để san bằng tỷ số 3-3. Ngay ở pha bóng tiếp theo, sai lầm của đội bạn giúp cho Thành Tín nâng tỷ số trận đấu lên 4-3.

Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện vào chung kết giải các CLB châu Á. Ảnh: AFC.

Bị dẫn trước lần đầu tiên trong trận đấu, Bank of Beirut buộc phải chơi canh bạc tất tay bằng lối đá power-play. Con dao hai lưỡi này khiến đại diện Libăng nhận thêm hai bàn thua lần lượt do công của Thành Tín (phút 36) và Đức Hoà (phút 39). Trong khi đó, Bank of Beirut cũng có được hai bàn rút ngắn tỷ số còn 5-6.

Thắng nghẹt thở, Thái Sơn Nam lần đầu lọt vào chung kết của Cup các CLB châu Á. Đại diện Việt Nam gặp Mes Sungun Varzaghan (Iran) trong trận chung kết diễn ra lúc 18h ngày 12/8.

Thắng ngược dòng, Thái Sơn Nam lần đầu vào chung kết châu Á

