Sir Alex từng khiến C. Ronaldo khóc nức nở

Siêu sao Real hứng chịu cơn thịnh nộ của ông thầy cũ trong những ngày đầu 'chân ướt chân ráo' tới Old Trafford.

Thời mới tới MU, C. Ronaldo vẫn là chàng trai 'mít ướt', nên bị thầy mắng đã khóc nức nở. Ảnh: 101 Great Goals.

Sir Alex Ferguson từng được biết đến với biệt danh "Máy sấy tóc" vì sự nghiêm khắc và uy quyền tuyệt đối với học trò, ngay cả cậu học trò cưng một thời C. Ronaldo tưởng được ưu ái hơn nhưng cũng không phải là ngoại lệ.

Theo tiết lộ mới đây từ nhà báo Guillem Balague, C. Ronaldo từng bật khóc khi bị thầy mắng sau màn trình diễn không tốt trong trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League giữa MU và đội bóng quê nhà Bồ Đào Nha, Benfica. Sự việc diễn ra năm 2003 khi CR7 mới 18 tuổi và đó là trận đấu đầu tiên trở về quê hương kể từ ngày ký hợp đồng với Quỷ đỏ của ngôi sao bảnh bao.

Chuyên gia bóng đá Guillem Balague cho biết: "Trong phòng thay đồ, HLV Ferguson mắng C. Ronaldo té tát: 'Cậu nghĩ cậu là ai hả, cố đá một mình thế ư. Cậu sẽ chẳng trở thành cầu thủ thực thụ nếu đá như thế'. Ronaldo bắt đầu khóc còn các cầu thủ khác cứ để mặc cậu ta như vậy. Ferdinand cho rằng Ronaldo cần phải học hỏi nhiều hơn. Đó không chỉ là thông điệp từ HLV Ferguson mà từ toàn đội, ai cũng nghĩ cậu ta phải nhận được bài học thích đáng".

Trải nghiệm không mấy dễ chịu trong thời gian đầu tới MU không ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ thân thiết của Sir Alex và C. Ronaldo. Cầu thủ hay nhất thế giới 2014 vẫn luôn coi thầy cũ như một người bố còn trong tự truyện mới đây, HLV Ferguson khẳng định C. Ronaldo là một trong 4 danh thủ đẳng cấp mà ông từng dẫn dắt tại MU. Có thông tin cho rằng, nếu Sir Alex còn làm việc tại Quỷ đỏ, siêu sao Bồ Đào Nha có thể đã trở lại Old Trafford.

Hoàng Trang