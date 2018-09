Sergio Ramos khoe giầy thêu tên bạn gái

Trung vệ Real đi đôi giày có thêu tên của cô bạn gái Pilar Rubio trong trận derby thành Madrid.

Đôi giày có in tên bạn gái Pilar Rubio mà Ramos sử dụng trong trận derby Madrid. Ảnh: Sport.

Trước trận derby thành Madrid cuối tuần qua, Sergio Ramos hí hửng khoe với các fan đôi giày anh thửa riêng trên Twitter cá nhân. Đây là đôi giày màu xanh do hãng Nike sản xuất, có thêu các chữ "SR4" (tên viết tắt cùng số áo của Ramos) và "Rubio" (cô bạn gái hơn anh 8 tuổi).



"Chiến thắng derby", Ramos tỏ rõ quyết đâm đánh bại đối thủ cùng thành phố trước giờ xung trận. Tuy nhiên, Real phải nhận thất bại đau đớn 0-1 trước Atletico. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo đang đạt phong độ cao Diego Costa. Sau trận đấu, Ramos cũng được an ủi phần nào với những lời động viên từ cô bạn gái Pilar Rubio trong một bữa ăn tối.

Đôi giày mới không mang lại vận may cho Ramos và Real. Ảnh: Sport.

Ramos và Pilar Rubio hẹn hò từ cuối năm 2012 nhưng cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm cho tới đầu năm nay mới công khai. Hơn Ramos nhiều tuổi nhưng Rubio trông vẫn xứng đôi với bạn trai bởi phong cách thời trang trẻ trung và thân hình nóng bỏng.

Lan Chinh