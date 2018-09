Sao V-League rộn ràng ngày Lễ tình nhân

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của Quảng Ninh đăng tải một số hình ảnh cũ của hai vợ chồng kèm theo những lời ngọt ngào dành cho bà xã Thanh Thủy: 'Happy Valentine's Day. Chẳng có nhiều dịp ở bên nhau những ngày lễ như thế này. Nhưng bù lại là những yêu thương, chia sẻ và cảm thông dành cho nhau... Anh chẳng phải Soái ca và cũng chưa bao giờ là một người hoàn hảo... Anh còn rất nhiều thói hư và tật xấu như bao người, nhưng bên cạnh anh đã có em và con để anh ý thức được rằng mình đang là người chủ của gia đình nhỏ này . Ngày qua ngày với anh như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Anh không hoành tráng và không quá kinh điển như trong truyện ngôn tình. Anh nhỏ bé và những thứ anh dành cho em cũng nhỏ bé so với thế giới này . Nhưng tất cả những thứ đó tạo nên một cái gọi là tình yêu. I love you so much'.