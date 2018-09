Sân Cần Thơ sắp 'hốt bạc' nhờ sức chứa khủng

Vé không quá sốt nhưng bắt đầu nóng dần và dự kiến lên đỉnh từ nay cho đến trước trận đấu Cần Thơ - HAGL.

Sân Cần Thơ là tâm điểm tuần này khi Công Phượng và các đồng đội xuất hiện. Với sức chức lên đến 50.000 khán giả, sân Cần Thơ có thể thu về vài tỷ đồng tiền vé.

Công Phượng và các đồng đội hứa hẹn làm nóng sân Cần Thơ trong lần trở lại. Ảnh: Tính Anh.

Ban tổ chức sân Cần Thơ có kế hoạch phát hành từ 40.000-50.000 vé. Đội bóng đất Tây Đô xác lập kỷ lục ở V-League với lượng vé phát hành lớn nhất, số tiền thu về nhiều nhất. Theo ban tổ chức địa phương, giá một vé khán đài A là 50.000 đồng, các khán đài còn lại đồng giá 30.000 đồng một vé. Thành tích của Cần Thơ và HAGL đều bết bát thời nhưng sức hút của những cái tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… vẫn rất lớn.

Tháng 10/2014, lứa Công Phượng từng gây sốt khi về nơi đây thi đấu giải U21 quốc gia. Khi đó, khán giả leo lên cây xung quanh sân để có thể chứng kiến màn trình diễn của thầy trò ông Giôm. Ở trận chung kết, ban tổ chức ghi nhận có đến hơn 50.000 người tới sân. Ở Việt Nam, sân Cần Thơ có sức chứa lớn hơn cả sân quốc gia Mỹ Đình, sức chứa 40.000 khán giả.

Vé không quá sốt ở Cần Thơ nhưng bắt đầu nóng dần và dự kiến lên đỉnh từ nay cho đến trước trận đấu, ngày 7/2. CLB Cần Thơ thi đấu ba trận trên sân nhà nhưng chỉ thu hút trung bình mỗi trận 4.000 khán giả.

Sân Cần Thơ từng đón đến 50.000 CĐV ở giải U21 quốc gia năm ngoái. Ảnh: Tính Anh.

Tiếp HAGL, CĐV tăng đột biến và công tác an ninh an toàn cho trận đấu và cho đội khách quan trọng. Ông Trần Minh Tâm - Phó chủ tịch CLB Cần Thơ phụ trách công tác tổ chức - cho biết sân sẽ huy động gần 300 nhân viên an ninh, mở khoảng 10 cổng cùng 10 địa điểm bán vé nhằm tránh chen lấn, xô đẩy khi mua vé. Từng chứng kiến cảnh tượng “biển người” đổ về sân Cần Thơ tháng 11 năm ngoái, ban tổ chức có nhiều kinh nghiệm để xử lý những tình huống tương tự.

Thầy trò HLV Văn Sỹ chưa biết thắng, chỉ có hai trận hòa và tạm xếp cuối bảng. HAGL khá hơn khi xếp thứ 10 với hai trận thắng và thua 4 trận. Trận đấu diễn ra lúc 16h ngày 7/2.

Ngọc Hà