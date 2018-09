Redknapp gọi điện cho vợ liên tục vì sợ 'lời nguyền'

Cựu tiền vệ Liverpool mỗi tiếng một lần gọi cho bà xã Louise khi cô tập luyện với vũ công trẻ Kevin Clifton.

Vợ Redknapp và vũ công trẻ Kevin Clifton là bạn nhảy trong chương trình Strictly Come Dancing. Ảnh: BBC.

Vợ Jamie Redknapp đang tham gia chương trình khiêu vũ trên truyền hình Strictly Come Dancing. Thủ quân một thời của The Kop ủng hộ vợ dành hết tâm sức cho cuộc thi nhưng anh cũng không tránh được cảm giác lo lắng khi Louise và chàng vũ công trẻ Kevin Clifton ngày ngày tập luyện bên nhau. Thêm vào đó, cái "dớp" nhiều ngôi sao có gia đình chạy theo bạn nhảy sau khi chương trình kết thúc khiến Redknapp "đứng ngồi không yên".

Bị những người bạn thân trong chương trình A League Of Their Own nửa đùa nửa thật về "lời nguyền", cựu danh thủ 43 tuổi gọi điện cho vợ liên tục, cách giờ một lần khi cô đang tập với vũ công Kevin Clifton.

Tuy nhiên, khi được hỏi về phản ứng của chồng có như thế không, người đẹp Louise cười thổ lộ rằng Jamie được phân vai như thế chứ anh không ghen tuông. Sau khi quay xong, cựu tiền vệ Liverpool còn kể chuyện cho vợ và cả hai phá lên cười.

Redknapp được cho là ghen tuông khi vợ tập luyện cùng Kevin, tuy nhiên Louise thổ lộ rằng chồng chỉ 'diễn' khi tham gia một chương trình trò chuyện trên truyền hình. Ảnh: Mirror.

Vợ chồng Jamie Redknapp được ngưỡng mộ lâu nay vì có tổ ấm hạnh phúc gần 20 năm nay. Ở tuổi 42, người đẹp Louise vẫn mong mỏi có thêm một thiên thần nhỏ sau khi có hai con trai nhưng cũng sợ rằng điều này là không thể. Sau khi nghe tin cựu thành viên nhóm Spice Girls, Geri Horner có bầu ở tuổi 44, bà xã cựu sao Liverpool lại nhen nhóm hy vọng.

Bị lạc nội mạc tử cung nên phải 6 năm sau ngày cưới, Louise mới có bầu cậu con trai đầu lòng Charley. 4 năm sau đó, cặp đôi đón bé trai thứ hai, Beau. "Có thêm con là điều chúng tôi luôn nhắc tới nhưng tôi không biết khi nào điều đó mới xảy ra. Hãy chờ xem tương lai mang tới cái gì", người đẹp Louise thổ lộ.

Vợ chồng cựu danh thủ Liverpool bên hai cậu con trai trong một kỳ nghỉ. Ảnh: Mirror.

Hoàng Trang