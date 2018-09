Ông chủ mới của Sunderland bỏ vợ và 4 con để theo vũ công múa cột

Triệu phú Stewart Donald chuyển tới sống cùng người tình Lora Clarke chỉ vài tuần sau khi đứa con thứ tư với cô vợ Jaime chào đời.

Triệu phú Stewart Donald và bạn gái mới Lora Clarke. Ảnh: Sun.

Tài phiệt 43 tuổi ngành bảo hiểm đang hoàn tất thủ tục sở hữu CLB Sunderland. Thời gian này, ông Steward Donald gây chú ý với chuyện riêng tư ồn ào khi bất ngờ bỏ cô vợ Jaime cùng 4 đứa con ở lại biệt thự ở Oxfordshire, dọn đồ sống cùng vũ công múa cột Lara Clarke kém 11 tuổi ở Southampton

"Jaime vừa mới sinh em bé thứ tư và cô ấy nghĩ rằng gia đình mình hạnh phúc nhất thế giới, mọi chuyện thật tuyệt vời. Tuy nhiên, trước đó Steward đã gặp Lora trong một hộp đêm thoát y và lên kế hoạch chung sống với cô ta. Việc anh ấy bỏ vợ con tạo nên một cú sốc lớn không chỉ với gia đình mà với bạn bè và tất cả những người quen biết. Một ngày, anh ấy thông báo là tất cả đã kết thúc, mọi chuyện thật buồn", một người bạn của gia đình Steward Donald cho biết.

Ông chủ mới của Sunderland và cô vợ Jamie có 4 đứa con trước khi ông có bạn gái mới. Ảnh: Sun.

Theo The Sun, thương gia 43 tuổi công khai chung sống với người tình Lora chỉ vài tuần sau khi bé thứ tư, một cô con gái, chào đời. Cô bé giờ đã 10 tháng. Tuy nhiên người phát ngôn của triệu phú Steward Donald lại cho biết: "Sự thật không phải là con gái ông Donald 10 tháng tuổi, cô bé đã 15 tháng tuổi và khi hai vợ chồng họ chia tay, con bé đã 6 tháng rồi. Ông Donaldo tiếp tục sống ở Oxford gần gia đình trong khi bạn gái mới ở Southampton".

Trước lùm xùm của chồng, bà mẹ 4 con Jamie không bình luận. Trong khi đó, Lora Clarke hiện là thợ trang điểm nhưng khi gặp tài phiệt bảo hiểm, người đẹp 32 tuổi làm việc trong hộp đêm múa thoát y mang tên "For Your Eyes Only" ở Southampton.

Người đẹp Lora Clarke gặp triệu phú Donald khi còn làm việc trong hộp đêm thoát y. Ảnh: Sun.

Triệu phú bảo hiểm ham mê bóng đá và là ông chủ của đội bóng nghiệp dư Eastleigh FC từ 6 năm trước. Năm ngoái, ông Steward Donald ước tính đầu tư 10 triệu bảng vào CLB này trước khi đồng ý bán đầu tháng 5 và mua lại Sunderland. Ông chủ mới hứa hẹn mang tới nhiều thay đổi cho đội bóng thuộc giải hạng ba Anh.