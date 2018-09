Nghiêm Xuân Tú gây tranh cãi khi khen U19 Việt Nam

Tiền vệ CLB Than Quảng Ninh cho rằng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn là lứa U19 hay nhất từ trước tới nay.

Nghiêm Xuân Tú đánh giá cao màn thể hiện của U19 Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2016. Ảnh: FB.

Sau khi U19 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Bahrain ở tứ kết giải vô địch châu Á, trên trang cá nhân, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú dành tặng những lời khen cho các cầu thủ đàn em. "Chúc mừng các em nhé. Tự hào hai tiếng Việt Nam, thực dụng, khoa học và vô cùng bản lĩnh. Tiện thể nói luôn các HLV online, đừng bao giờ so sánh một cách mù quáng nữa nhé. Bóng đá suy cho cùng là đi kèm thành tích. Với tôi, đây là lứa U19 hay nhất từ trước đến nay. Không cãi", cầu thủ của Than Quảng Ninh Viết.

Nhận định của Nghiêm Xuân Tú được nhiều bạn bè và các fan đồng tình. Trong phần bình luận, một vài cầu thủ đội U19 Việt Nam gửi lời cảm ơn tiền vệ Than Quảng Ninh. "Cảm ơn chú Nghiêm Xuân Tú ạ. Chú nói câu nào chuẩn câu nấy", tiền vệ Bùi Tiến Dụng viết. "Cháu thích chú rồi đấy, chú Tú ạ. Cảm ơn chú", tiền đạo Đức Chinh tiếp lời.

Tuy vậy, cũng có một số ý kiến không đồng tình và được thể "ném đá" Nghiêm Xuân Tú gây ra những tranh cãi. "Xét cho cùng thì cũng chưa ăn được Thái Lan. Thái bị loại mà vẫn hành lứa này mỗi lần gặp. Vậy nói như anh, chắc mình mạnh hơn Thái hay sao mà mạnh nhất", tài khoản Facebook Thanh Hải bình luận.

"Bạn vào các trang thể thao Thái Lan và mở thật to mắt ra xem họ nói cái gì. Đừng lấy Thái Lan làm thước đo, chúng ta có thể vươn xa hơn thế cơ mà", một người ủng hộ Xuân Tú phản pháo. "Mỗi lứa có cái hay khác nhau, tự mang ra so sánh, nhận định rồi còn kêu HLV online so sánh. Thánh này chuyên ăn theo mấy sự kiện hot tăng view hay like hay sao ấy", tài khoản Thanh Hải tiếp tục công kích Nghiêm Xuân Tú.

U19 Việt Nam làm nên kỳ tích khi giành vé dự U20 World Cup 2017. Ảnh: Alayam.

Chiến thắng trước Bahrain giúp U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup tại Hàn Quốc vào năm sau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, môn bóng đá 11 người của Việt Nam đạt được thành tích này. Trước đây, lứa cầu thủ U19 Việt Nam với thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được rất nhiều người kỳ vọng nhưng không thể vượt qua vòng bảng giải châu Á 2014.

Minh Khang