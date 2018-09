Modric vượt qua C. Ronaldo giành giải The Best

Tối 24/9, FIFA tổ chức lễ trao giải The Best 2018 tại London, Anh. Luka Modric được xướng tên cho danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất năm với 29,05% phiếu bầu, vượt qua C. Ronaldo (19,08%) và Salah (11,23%).