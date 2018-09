Mayweather lái 'xế' độc triệu đô đi chơi tối

Chàng võ sĩ nổi tiếng với các màn khoe của là chủ nhân của một trong hai chiếc Koenigsegg CCXR Trevita trị giá tới 4,8 triệu USD.

Mayweather rời khỏi chốn vui chơi tại Hollywood trên chiếc Koenigsegg CCXR Trevita độc nhất tại Mỹ. Ảnh: Mirror.

Tối 29/3, Mayweather xuất hiện tại khu Hyde Lounge, trung tâm Staples với chiếc siêu xe phiên bản hiếm. Sau khi bước ra khỏi một chốn vui chơi nổi tiếng ở Hollywood, cựu võ sĩ có biệt danh "Độc cô cầu bại" lái chiếc Koenigsegg CCXR Trevita trị giá 4,8 triệu USD rời đi.

Theo Mirror, Mayweather mua xế "độc" được sản xuất với số lượng có hạn tháng 8 năm ngoái và xe của cựu võ sĩ người Mỹ được coi là chiếc Koenigsegg CCXR Trevita duy nhất tại Mỹ và là một trong hai phiên bản xe trên thế giới. "Xế" 4,8 triệu USD có thể tăng tốc từ 0-100km trong vòng 2,9 giây với vận tốc tối đa đạt hơn 410km/h.

Khi 'độc cô cầu bại' đang vui vẻ trong quán, hai nhân viên thuộc đội tùy tùng của anh ở bên ngoài canh chiếc xe đắt giá.

Ngoài chiếc Koenigsegg CCXR Trevita, Mayweather còn sở hữu hai chiếc Bugatti Veyron giá 3,5 triệu USD mỗi chiếc và cũng là một trong những chiếc xe đắt giá nhất thế giới. Garage của "độc cô cầu bại" cũng gồm những chiếc xe sang trọng bậc nhất.

Tuần trước, nhà vô địch quyền Anh hạng bán trung thế giới gây chú ý khi khoe rằng mỗi tháng dễ dàng kiếm được hàng triệu USD mà không phải làm gì và tự nhận mình là nhà đầu tư thông minh. Mayweather cũng vừa kết thúc chuyến đi chơi khắp châu Âu bằng máy bay riêng cùng một cô gái tuổi teen nóng bỏng người Anh.

"Người ta vẫn nói cuộc sống do chính bạn tạo nên và tôi đồng ý hoàn toàn. Khi tôi ngồi đây, biết rằng mình may mắn thế nào khi nghỉ hưu trước sinh nhật lần thứ 40, gần như không thể nói rằng tôi không sống trong giấc mơ Mỹ. Nếu không có cơ bụng 6 múi và cơ bắp thế này, tôi không thể ngồi đây, là người cuối cùng, hiểu rằng sự chăm chỉ và cống hiến giúp tôi có tỷ lệ thắng tuyệt đối 49-0. Tôi may mắn khi mỗi sáng thức dậy nhận thấy tài khoản ngân hàng đang tăng lên. Kiếm 7 con số mỗi tháng mà không phải động tay chân đã chứng minh rằng tôi có quyết định và sự đầu tư sáng suốt, giúp tôi bước ra khỏi võ đài một cách thoải mái. Tự hào là một ông Vua", Mayweather viết đi kèm đoạn video ngắn quay cảnh ngồi trước một chiếc bàn được xếp kín bằng các cọc tiền

Mayweather khoe bàn ngập các xấp tiền

Hoàng Trang