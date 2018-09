Mayweather 'khiêu khích' các fan để khoe bếp siêu rộng

Võ sĩ quyền Anh đùa với người hâm mộ trên Instagram với mục đích 'show' biệt thự khổng lồ của anh.

Nhà bếp siêu rộng trong biệt thự của Mayweather. Ảnh: NS.

Mayweather bỏ ra 22 triệu euro để mua siêu biệt thự cuối năm ngoái. Tay đấm người Mỹ liên tiếp khoe độ sang trọng lộng lẫy cũng như các đồ dùng xa xỉ trong nơi ở mới. Mới đây, anh tiếp tục đăng tải hình ảnh cho thấy mức độ hoành tráng của biệt thự.

"Tôi biết rằng các bạn hầu như chẳng thể nhìn rõ tôi bởi bếp của tôi lớn hơn cả ngôi nhà của bạn", Mayweather chú thích cho hình ảnh anh ngồi trong căn bếp khổng lồ. Anh giải thích khi chủ nhân cất tiếng nói, âm thanh còn vang vọng trong không gian rộng lớn.

"Độc cô cầu bại" vừa xuất hiện ở giải Super Bowl năm 2018, nổi bật với áo khoác lông thú khổng lồ, khiến anh bị so sánh với trùm ma túy Frank Lucas, do Denzel Washington thủ vai trong phim "American Gangster". Mayweather tiếp tục thể hiện chất ngông khi phát biểu: "Thật khó hiểu khi một số người so sánh áo lông thú Chinchilla trị giá 100.000 bảng của tôi với trang phục của Frank Lucas" và "hãy trả lại đúng giá trị của chiếc áo đắt tiền tôi mặc".

Gần đây, Mayweather được phát hiện tập luyện trong lồng bát giác, dấy lên tin đồn anh tái đấu nội dung MMA với đối thủ McGregor.

Nhiều nguồn tin cho rằng tay đấm người Mỹ đang đàm phán với Chủ tịch UFC Dana White hợp đồng trị giá 500 triệu USD để tái đấu với McGregor. Con số này được xem là không tưởng, bởi giá trị trung bình của một trận võ MMA chỉ 5-10 triệu USD, cao nhất là 30 triệu USD.