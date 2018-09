Mạc Hồng Quân khoe được Kỳ Hân tặng balo hàng hiệu

Tiền vệ Than Quảng Ninh được bà xã tặng quà động viên tinh thần khi liên tục phải thi đấu xa nhà.

Mạc Hồng Quân khoe được vợ tặng balo hàng hiệu. Ảnh: FB.

Hôm 24/6, Mạc Hồng Quân gây chú ý trên trang cá nhân khi đăng tải bức ảnh hạnh phúc bên bà xã Kỳ Hân và con trai cu Tỏi. Tiền vệ của Than Quảng Ninh "tiện thể" khoe với bạn bè và các fan chiếc balo hiệu Burberry do vợ mua tặng.

"Khi mệt nhất lại lôi ảnh mẹ và Tỏi ra ngắm. Ai ngờ ngắm xong lại có quà. Thế là lại phải cảm ơn vợ", Mạc Hồng Quân viết chú thích. Với lịch thi đấu dày đặc, Hồng Quân liên tục phải xa nhà trong thời gian vừa qua. Sau chuyến hành quân tới Đà Nẵng để thi đấu trận lượt về vòng tứ kết Cup quốc gia, tiền vệ Việt kiều và các đồng đội phải ngay lập tức di chuyển tới Nghệ An chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 14 V-League.

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân kỷ niệm một năm làm đám cưới hôm 15/6 vừa qua. Khi đó, tiền vệ Than Quảng Ninh được bà xã tặng một chiếc ví hàng hiệu có in chữ M.H.Q là tên viết tắt của anh. Hồng Quân cũng tặng vợ một chiếc ví da và túi xách đắt tiền. Trong thời gian thi đấu xa nhà, tiền vệ Than Quảng Ninh liên tục đăng ảnh, thể hiện nỗi nhớ vợ và cậu con trai 7 tháng tuổi vừa mới biết bò.

Tại trận đấu trên sân Vinh chiều 24/6, Mạc Hồng Quân cùng CLB Than Quảng Ninh có trận hòa kịch tính 1-1 với SLNA nhờ pha lập công muộn của Quách Tân ở phút 89. Dù thoát thua, đội bóng đất mỏ tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng khi có 21 điểm, kém đội đầu bảng Thanh Hóa tới 8 điểm.

SLNA 1-1 Than Quảng Ninh

