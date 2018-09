Mạc Hồng Quân hồi hộp trước giờ ra mắt phim

Tiền vệ Than Quảng Ninh thủ vai chính trong bộ phim 'Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ' chuẩn bị được công chiếu.

Mạc Hồng Quân vào vai chàng vệ sĩ Kevin trong phim 'Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ'. Ảnh: Instagram.

Bộ phim Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ với sự góp mặt của Mạc Hồng Quân được công chiếu vào chiều 30/11 tại TP HCM. Trong phim, tiền vệ của Than Quảng Ninh thủ vai chàng vệ sĩ Kevin, bảo vệ cho cô tiểu thư xinh đẹp do Angela Phương Trinh đóng, về sau hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Trên trang cá nhân, Hồng Quân chia sẻ tâm trạng hồi hộp trước giờ ra mắt phim.

"Hôm nay sẽ được xem bản thân trên màn ảnh rộng lần đầu tiên. Không biết có ra gì không đây", tiền vệ 24 tuổi viết kèm theo một bức ảnh của anh được trích từ bộ phim. Rất nhiều bạn bè cùng các fan gửi lời chúc thành công tới Mạc Hồng Quân trong lần đầu tiên thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

Dù mới sinh con ít ngày, Kỳ Hân không quên ủng hộ phim mới của ông xã. Trên trang cá nhân, chân dài quê Sóc Trăng cũng đăng tải một hình ảnh của Hồng Quân trong phim kèm dòng chú thích: "Cái mặt khóc nhìn thương thương".

Hiện tại, Mạc Hồng Quân cùng Than Quảng Ninh ở Bình Dương để chuẩn bị thi đấu giải giao hữu BTV Cup 2016. Chiều 29/11, Than Quảng Ninh giành chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu với CLB SC Villa Jogoo của Uganda. Ở trận đấu này, Mạc Hồng Quân bị chảy máu đầu sau pha tranh chấp bóng bổng với cầu thủ đối phương. May mắn cho chàng tiền vệ Việt kiều là anh chỉ bị thương ngoài da và vẫn có thể tham dự buổi công chiếu phim của mình tại TP HCM.

Minh Khang