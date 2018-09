Lãnh đạo, cầu thủ đội Long An bị treo giò 2-3 năm

Ngày 21/2, VFF công bố án phạt dành cho đội bóng, cá nhân CLB Long An sau sự cố trên sân Thống Nhất.

Ông Võ Thành Nhiệm bị cấm hoạt động bóng đá trong ba năm. Ảnh: Tính Anh.

CLB Long An bị cảnh cáo và phạt 100.000.000 đồng do có các hành vi làm gián đoạn trận đấu, không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá Việt Nam.

VFF cũng phạt ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB Long An 20.000.000 đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 36 tháng. HLV Ngô Quang Sang cũng phải nộp phạt 15.000.000 đồng, cấm 36 tháng. Hai thành viên CLB Long An bị "kết luận" phản ứng, kích động các cầu thủ làm gián đoạn trận đấu, không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá Việt Nam.

Trước khi có án kỷ luật của VFF, ông Nhiệm xin từ chức Chủ tịch đội bóng. Ông Sang cũng mất ghế HLV ở CLB Long An.

Thủ môn Minh Nhựt quay lưng trong tình huống đá 11m. Ảnh: Tính Anh.

VFF cũng mạnh thay treo giò thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng Quang Thanh cùng thời hạn 24 tháng.

