Lá thư cảm động của Modric gửi đáp cô gái 5 tuổi bị ung thư

Ngôi sao người Croatia tiếp tục tạo cơn sốt hâm mộ ở quê nhà với hành động đáp lại lá thư của fan nhí.

Modric có hành động đáp lại lá thư của Selena. Ảnh: NS.

Modric trải qua World Cup 2018 tuyệt vời, dù Croatia để thua Pháp trong trận chung kết. Tiền vệ Real Madrid được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải đấu, được đề cử cho giải The Best và kỳ vọng phá vỡ sự thống trị của Messi và C. Ronaldo ở bầu chọn Quả bóng vàng.

Xuất sắc trên sân cỏ, Modric cũng khiến người hâm mộ hài lòng với những hoạt động bên lề. Mới đây, một fan nhí Croatia bị bệnh bạch cầu thể hiện sự hâm mộ với đội trưởng xuất sắc và được anh này đáp lại. Lá thư của bé Selena được mẹ đăng tải trên trang cá nhân và kêu gọi mọi người chia sẻ, mong có ngày "đến được tay" Modric.

Lá thư của Selena viết: "Luka thân mến,

Chị tôi đang viết thư này cho anh vì tôi vẫn còn bé và tôi không thể viết. Tôi mới 5 tuổi. Khi nào anh đến thăm chúng tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh đi dã ngoại và sau đó anh sẽ đến thăm chúng tôi. Tôi yêu tất cả các bạn nhưng bạn là cầu thủ yêu thích nhất của tôi. Anh là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tôi thích xem anh chơi, rất đẹp mắt và cao thượng, không như những người chơi khác. Tôi sẽ lấy một bông hoa cho anh. Em gái tôi yêu Suba và Vrsaljko còn mẹ tôi là Vida. Tôi yêu bạn hơn bất cứ ai trên toàn thế giới.

Trân trọng, Selena".

Điều kỳ diệu xảy ra khi ngôi sao tuyển Croatia bất ngờ đáp lại: "Gửi Selena,

Tôi nhận được lá thư quý giá của bạn và nó làm tôi rất hạnh phúc. Cũng như bạn khuyến khích tôi và Croatia, tất cả cầu thủ cổ vũ cho bạn. Cảm ơn bạn ủng hộ chúng tôi. Suba và Vrsaljko gửi lời qua tôi đến em gái của bạn và Vida gửi lời cho mẹ của bạn và tôi gửi cho bạn những lời chúc và cái ôm trìu mến nhất của tôi.

Từ tận đáy lòng,

Trân trọng, Luka Modric".

Sau khi thực hiện thành công việc kết nối, mẹ của Selena viết những lời cảm ơn trên trang cá nhân: "Thật tuyệt, Liên đoàn bóng đá Croatia, thuyền trưởng Luka Modric. Cảm ơn tất cả những người chia sẻ, cảm ơn báo chí, truyền thông, cảm ơn Luka bởi vì anh là một người đàn ông tuyệt vời".