Ibrahimovic gửi áo độc tặng sinh nhật C. Ronaldo

Ngôi sao người Thụy Điển gửi tặng CR7 chiếc áo phông có in dòng chữ 'Dare To Zlatan'.

Hôm 5/2, C. Ronaldo vừa tròn 29 tuổi. Trong sinh nhật, siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được món quà từ Ibrahimovic. TrênTwitter, ngôi sao người Thụy Điển vừa tiết lộ món quà anh dành cho CR7 là chiếc áo phông có in slogan "Dare To Zlatan" (Dám làm như Zlatan).

Chiếc áo Ibrahimovic gửi tặng C. Ronaldo. Ảnh: Twitter.

"Chúc mừng sinh nhật Cristiano. Tôi vừa gửi cho anh một chiếc áo yêu thích", Ibrahimovic đăng lời chú thích cho bức ảnh.

Đáp lại, siêu sao Real gửi lời cảm ơn Ibrahimovic: "Cám ơn vì món quà sinh nhật Ibra. Nó sẽ hợp với tôi hơn là anh nghĩ đấy".

Ibrahimovic từng thất bại trước C. Ronaldo trong cuộc so tài ở vòng play-off World Cup 2014. Ảnh: PA.

Việc Ibrahimovic gửi quà tặng C. Ronaldo nhân ngày sinh nhật khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hai người thường xuyên có những cuộc khẩu chiến và so kè quyết liệt trên sân. Tại vòng play-off tranh vé dự World Cup 2014, C. Ronaldo là người tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Điển của Ibrahimovic để giành vé đến Brazil. Sau đó, Ibrahimovic tuyên bố World Cup sẽ chẳng có giá trị gì khi thiếu vắng anh.

5/2 cũng là ngày sinh nhật của một số ngôi sao bóng đá khác như Neymar (Barca), Tevez (Juve), Januzaj (MU).

Kaka đăng ảnh chúc mừng sinh nhật của hai người bạn Neymar và C. Ronaldo.

Lan Chinh