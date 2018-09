Hotgirl điền kinh Kiều My mơ dự SEA Games 28

Vừa giành tấm HC vàng quốc gia cự ly 100m rào nữ, Kiều My phấn đấu có mặt tại SEA Games 28 tại Singapore.

Ngoài đời, Kiều My rất năng động và trẻ trung. Ảnh: AT.

Sau chị em Thanh Phúc - Thanh Ngưng ở môn đi bộ 20km, điền kinh Đà Nẵng tiếp tục giới thiệu một VĐV tiềm năng nữa. Cô gái trẻ Hoàng Lục Kiều My vừa xuất sắc giành tấm HC vàng nội dung 100m rào nữ tại giải vô địch quốc gia 2013. Với thành tích 14 giây 29, Kiều My đã vượt qua đối thủ đáng gờm Vũ Thị Hằng Ni (TP HCM) để lần đầu tiên hái trái ngọt sau 8 năm tập luyện điền kinh.

Hành trình thành VĐV chuyên nghiệp của Kiều My sớm được định hình, khi cô gái trẻ sinh năm 1992 nổi lên như cồn ở giải điền kinh trẻ giải Hội khỏe phù đổng thành phố. Được chính giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với người bạn học cũ, cũng là HLV 100m rào Trương Thị Thùy Trang, hotgirl Đà Nẵng mất một năm tập thử mới được chính thức lựa chọn vào đội điền kinh Đà Nẵng.

Cứ đến buổi tập trên sân Chi Lăng, cảnh cô trò Thùy Trang - Kiều My tập chạy nhảy vượt rào đã quá quen người hâm mộ Đà thành. Kiều My có khuôn mặt dễ thương, nụ cười duyên dáng nên bạn bè hay trêu đùa sao theo nghề điền kinh làm gì cho khổ. Cô gái trẻ cho biết mình đam mê đường chạy, nhất là theo cự ly 100m rào nên nỗ lực để trụ lại cho đến lúc này.

Kiều My hứa hẹn là hoa khôi của làng điền kinh Việt Nam. Ảnh: AT.

Dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng trên đường chạy nữ, Kiều My đang nổi lên trở thành niềm hy vọng mới tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore. Còn một năm ngắn ngủi để chuẩn bị, Kiều My sẽ cùng chuyên gia Trung Quốc sang Quế Lâm, Trung Quốc vào đầu tháng 3 này. Mục tiêu của hotgirl làng chạy nữ Đà Nẵng là rút ngắn thời gian xuống còn dưới 14 giây để nằm trong nhóm có huy chương. Kiều My cho biết mình rất thích đất nước xinh đẹp Singapore nên xem đó là động lực để mình vượt qua thử thách trong năm 2014 này.

Mục tiêu trước mắt của Kiều My là tiếp tục giữ vững ngôi vô địch 100m nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 chuẩn bị diễn ra tại TP Nam Định. Và lãnh đạo ngành thể thao Đà Nẵng tin tưởng sự "lột xác" của Kiều My sau chuyến tập huấn chất lượng ở nước ngoài trở về.

