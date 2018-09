Hội CĐV Than Quảng Ninh bức xúc vì bị cấm dùng loa

VPF và ban tổ chức giải cho rằng việc cổ vũ bằng loa điện, dàn âm thanh công suất lớn gây ảnh hưởng không tốt tới trận đấu.

Than Quảng Ninh có lực lượng CĐV đông đảo và rất cuồng nhiệt. Ảnh: FB.

Chiều 18/5, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi văn bản yêu cầu Hội CĐV Than Quảng Ninh chấm dứt việc sử dụng loa điện, dàn âm thanh công suất lớn trong hoạt động cổ vũ bóng đá. “Căn cứ báo cáo của giám sát trận đấu và ghi nhận thực tế của các thành viên ban tổ chức giải, việc sử dụng loa điện trong hoạt động cổ vũ của các hội CĐV ở một số trận đấu làm ảnh hưởng đến công tác an ninh, an toàn, tổ chức, điều hành và thi đấu. Một số nơi còn xuất hiện tình trạng cổ động với những lời lẽ thiếu văn minh. Điều này gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của các CLB nói riêng và của giải đấu nói chung", công văn của VPF viết.

VPF khẳng định việc ban hành quy định cấm sử dụng loa điện, dàn âm thanh khi cổ vũ không chỉ áp dụng riêng đối với CLB Than Quảng Ninh mà là chung cho tất cả CLB tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài hệ thống loa điện không được phép, các CĐV vẫn có thể sử dụng loa pin cầm tay khi cổ vũ.

Bên cạnh đó, VPF cũng yêu cầu CLB Than Quảng Ninh chú ý đến công tác an ninh, an toàn cho trận tiếp Cần Thơ ở vòng 11 V-League 2016 diễn ra vào ngày 21/5 tới. Ngoài tính chất đua tranh quyết liệt, trận đấu còn diễn ra trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên phạm vi cả nước.

Ngay sau khi nhận được công văn của VPF, Hội CĐV Quảng Ninh lên tiếng thể hiện thái độ không bằng lòng. Trong bức thư gửi tới ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc VPF, Hội CĐV đội bóng đất mỏ yêu cầu được giải thích rõ một số vấn đề.

VPF đưa dẫn chứng trong điều lệ giải FIFA Worldcup 2014 có cấm việc sử dụng loa. Tuy nhiên trong điều lệ V-League 2016 không cấm sử dụng loa, dàn âm thanh công suất lớn để cổ vũ bóng đá. Vậy việc cấm cổ vũ bằng loa pin, loa điện và dàn âm thanh có đúng luật không. Ngoài ra, Hội CĐV Than Quảng Ninh đến sân dùng những ca khúc cách mạng như Nối vòng tay lớn, Tình ca người thợ mỏ, Như có Bác trong ngày vui đại thắng... để cổ động cho trận đấu thì có điểm nào mất an toàn hay hay làm xấu hình ảnh giải đấu.

Minh Khang