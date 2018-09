HLV Minh Phương trải lòng cay đắng sau vụ trọng tài 'bẻ còi'

CLB Long An nỗ lực để níu kéo cơ hội trụ hạng trước đội khách Thanh Hóa nhưng không thành công khi thua 0-2.

Trọng tài chính Trần Văn Lập có hành động "bẻ còi" khi công nhận rồi lại từ chối bàn thắng ở phút 63 của đội chủ nhà, khiến trận đấu trên sân Long An ngày 28/10 gián đoạn khoảng 5 phút với phản ứng của đôi bên. HLV Minh Phương bức xúc trong phòng họp báo: "Tôi chán nói về công tác trọng tài rồi vì đội bóng gặp quá nhiều tiếng còi như vậy".

Trọng tài Trần Văn Lập. Ảnh: HH.

Ở tình huống trọng tài chính Văn Lập "bẻ còi", đội Long An cho rằng họ không việt vị. Ban đầu, trọng tài biên và trọng tài chính đều đồng ý với bàn thắng mà tiền đạo Dias của Long An thực hiện phút 63, với cú sút cận thành trong tư thế khá trống trải trước mặt thủ môn. Các cầu thủ Long An ăn mừng bàn thắng vì tỷ số 1-1 lúc này mở ra cơ hội tiếp tục đua trụ hạng cho đội bóng miền Tây.

Tuy nhiên, cầu thủ Thanh Hóa lại phản ứng quyết liệt vì cho rằng Dias việt vị. Sau khi hội ý với trọng tài biên, ông Lập lại quyết định không công nhận bàn thắng. Thấy vậy, đội bóng Long An cũng "bật lại" nhưng không thành. Trên khán đài, trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cũng chứng kiến và tỏ ra khá trầm ngâm. Rất may, kịch bản rời sân phản ứng trọng tài như trên sân Thống Nhất cách đây 6 tháng không diễn ra khi Long An kiểm soát được những cái đầu nóng.

HLV Minh Phương phản ứng trọng tài. Ảnh: HH.

"Tôi chưa xem lại kỹ tình huống như theo tôi tiền đạo Dias không việt vị. Tôi cũng rất bức xúc nhưng rồi nghĩ lại thì thấy đó là vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam từ thời tôi còn thi đấu và bản thân CLB Long An chúng tôi gặp rất nhiều trong mùa giải này. Ban tổ chức cần xem lại vì sao các đội bóng lại phản ứng công tác trọng tài như vậy, chứ tôi cũng như nhiều người khác nói quá nhiều đến nhàm rồi", ông Phương nói trong phòng họp báo.

Ông trình bày tiếp: "Long An là đội bóng hiền lành, chân chất nhưng vì sao họ lại phản ứng gay gắt như vậy. Bởi công tác tổ chức, công tác trọng tài không tốt, không công bằng, trọng tài nhiều tình huống thổi chúng tôi nhưng lại bỏ qua những tình huống khác tương tự của đối phương, cầu thủ họ đạp vào mặt cầu thủ tôi nhưng trọng tài cứ cho qua. Chúng tôi xác định có rớt hạng cũng được nhưng phải thi đấu cống hiến, đẹp mắt, không câu giờ như nhiều đội bóng khác.

Bản thân tôi khi cầu thủ tôi phản ứng, tôi ra nói các em thôi bỏ qua tiếp tục thi đấu chứ đừng bỏ cuộc thì bị trọng tài nhắc nhở, quát rằng 'anh đừng làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam, nếu không lên khán đài ngồi'. Tôi làm gì sai, làm gì mà gọi là xấu bóng đá Việt Nam. Thực sự chúng tôi không muốn đổ lỗi cho trọng tài, không muốn tranh cãi nhưng mọi chuyện cứ liên tục tới thì sức nào chịu nổi. Quá chán nản và thất vọng đến không muốn nói".

Trước câu hỏi, liệu có yếu tố nào ngoài chuyên môn tác động đến kết quả trận đấu hay không, HLV trẻ Minh Phương trả lời: "Tôi chỉ làm công tác HLV nên không thể trả lời câu hỏi nhay cảm này. Các anh nên hỏi ban tổ chức. Có người muốn Thanh Hóa vô địch, có người muốn Long An rớt hạng. Tôi không thể trả lời được, chỉ biết cùng cầu thủ chơi hết mình mỗi trận đấu".

Chiến lược gia Long An trải lòng trong họp báo. Ảnh: HH.

Thua trận, CLB Long An cầm vé về hạng Nhất mùa sau khi chỉ giành 10 điểm sau 23 trận. Tương lai của HLV Minh Phương cũng là dấu hỏi lớn, dù ông về đây với bản hợp đồng hai năm. "Tôi và lãnh đạo CLB sẽ ngồi lại thời gian tới để bàn về tương lai của tôi. Nếu lãnh đạo tin tưởng, tôi sẵn sàng ở lại tiếp tục cùng đội bóng xây dựng lại, củng cố lại để trở lại V-League. Tôi không ngại khó ngại khổ, cũng không tự tin mặc cảm gì. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo không đồng ý và chấm dứt hợp đồng thì tôi cũng chấp nhận. Trước mắt, tôi không muốn nói chuyện tượng lai mà muốn cùng anh em cầu thủ thi đấu hết những trận còn lại", ông Phương chốt lại trước khi rời phòng họp.

Ngọc Hà