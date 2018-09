HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ với Fox Sports lý do bắt học trò đứng dậy dù mệt rã rời

Chiến lược gia gốc Khánh Hòa cho biết ông muốn các cầu thủ phải mạnh mẽ, không được phép gục ngã dù thắng hay thua.

Chiều 22/5, U20 Việt Nam hòa New Zealand với tỷ số 0-0 ở lượt đấu mở màn vỏng bảng U20 World Cup 2017. Lần đầu tiên một đội bóng Đông Nam Á có điểm tại giải bóng đá 11 người lớn nhất thế giới. Ngay sau trận đấu, kênh Fox Sports châu Á (FSA) tìm đến HLV Hoàng Anh Tuấn thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền nhằm tìm hiểu những yếu tố mang đến thành công cho U20 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn lao vào sân quát học trò đứng dậy sau trận đấu với U20 New Zealand. Ảnh: Đức Đồng.

- Đầu tiên, xin chúc mừng U20 Việt Nam làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á, cảm giác của ông bây giờ thế nào?

- Xin cám ơn. Tôi không biết phải miêu tả cảm giác của mình thế nào trong thời khắc này nhưng đây chính là lịch sử. 38 năm qua, bóng đá Đông Nam Á từng có những đội được dự giải trẻ thế giới nhưng chưa có đội nào giành được điểm. Trước giải, tôi nói với các học trò rằng mục tiêu của chúng ta là tạo ra lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á và hôm nay tôi rất vui khi đội đạt được điểm đầu tiên.

- Ngoài việc có điểm, ông nghĩ gì với thứ bóng đá mà các học trò của mình thể hiện?

- Tất nhiên tôi vui nhưng chúng tôi còn nhiều thứ cần phải cải thiện để làm tốt hơn nữa. Từ tháng 6/2015, chúng tôi bắt đầu xây dựng đội bóng này khi các cầu thủ mới 17 tuổi để thi đấu các giải trẻ AFF và AFC. LĐBĐ Việt Nam VFF quyết tâm đầu tư phát triển bóng đá trẻ và đó là lý do tôi có thời gian để làm việc lâu dài với đội. Một số nước gặp vấn đề với giải quốc nội nhưng ở Việt Nam, chúng tôi tạm dừng giải quốc gia để đội tuyển tập trung chuẩn bị cho giải đấu. Điều này giúp tôi có đủ thời gian và lực lượng tốt nhất trong quá trình chuẩn bị.

- Thành công của U20 Việt Nam đến từ việc các CLB như Hà Nội hay HAGL chú trọng công tác đào tạo trẻ. Ông đánh giá thế nào về ý kiến này thưa ông?

- HAGL rất tốt nhưng tôi nghĩ Hà Nội thậm chí còn làm tốt hơn trong công tác huấn luyện. Nhiệm vụ của chúng tôi là gắn kết các CLB lại với nhau để cùng phát triển. Công việc này đang được VFF làm rất tốt và điều này mở ra tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi không to cao cũng không khỏe vì vậy cần phải chơi kỹ thuật. Đây là nét đặc trưng của bóng đá Đông Nam Á.

- Làm thế nào để đạt được điều đó thưa ông? Tôi tin chắc rằng rất nhiều người phải ấn tượng khi chứng kiến sự khéo léo, sắc sảo của các cầu thủ 20 Việt Nam hôm nay?

- Đó là may mắn của tôi. Như tôi đã nói, các cầu thủ được đào tạo rất tốt ở CLB với nền tảng kỹ thuật cơ bản. Trong hai năm qua, từ 2015, chúng tôi cùng làm việc với nhau và nhận được sự ủng hộ hết mình từ phía các CLB. Không chỉ rèn luyện về kỹ năng, tôi muốn các cầu thủ thành những chiến binh, mạnh mẽ về tinh thần. Chúng tôi là những người thấp bé khi phải đối đầu với những đối thủ to khỏe như New Zealand hay Pháp thì phải có đấu pháp phù hợp. Với những đối thủ như vậy thì cần phải khéo léo, nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý trong tấn công và phòng thủ và tôi rất vui hôm nay đội đã làm được.

- Cuối trận đấu, sau khi đã giành được một điểm, một số cầu thủ U20 Việt Nam gục xuống sân vì quá mệt nhưng ngay lập tức ông yêu cầu họ đứng dậy, vì sao ông làm vậy?

- Tôi muốn dạy các học trò rằng dù bạn có thắng hay thua cũng luôn phải đứng dậy, không được phép gục ngã. Dù chúng tôi đến từ Đông Nam Á, chúng tôi đã giành quyền có mặt tại đây. Không dễ gì có được tấm vé này và các cầu thủ luôn phải tự hào về bản thân. Họ phải đứng dậy và hướng về phía trước.