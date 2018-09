HLV Đức Thắng háo hức cầm quân ở V-League

CLB Hà Nội đang đứng trước cơ hội trở thành nhà vô địch giải hạng nhất quốc gia 2015 trước một vòng đấu.

- Chiều 22/8 tới, đội Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trước chủ nhà TP HCM trên sân Thống Nhất, đây được xem là trận chung kết của giải hạng Nhất năm nay. Ông nhận định thế nào về trận đấu này?

- Cuộc so kè của đội chúng tôi với đội nhì bảng TP HCM được xem là trận chung kết của giải hạng Nhất quốc gia 2015. Hiện CLB Hà Nội chỉ cần có thêm một điểm là chính thức vô địch, bởi đội đang hơn 6 điểm so với TP HCM (26 so với 20) và giải hạng Nhất chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn, nhưng cũng đầy khó khăn.

HLV Đức Thắng tỏ ra mát tay khi giúp CLB Hà Nội thi đấu thăng hoa. Ảnh: BĐP.

- Xét tổng quan, đội chủ nhà TP HCM gần như chẳng còn cơ hội để cạnh tranh, vậy tại sao đây sẽ là trận đấu khó khăn của thầy trò ông?

- Lý thuyết là như thế, nhưng có đội bóng nào chấp nhận xuôi tay cho đối thủ giật cúp vô địch ngay trên sân nhà của mình, nhất là khi TP.HCM cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi. Thế nên, nếu muốn vô địch sớm trước 1 vòng đấu, chúng tôi phải luôn thận trọng và có sự tập trung cao nhất cho trận đấu sắp tới.

- CLB Hà Nội đang tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu này, kỷ luật của đội bóng ra sao, có lệnh cấm trại hay giới nghiêm?

- Tôi nghĩ chẳng cần phải làm căng thẳng bằng những lệnh giới nghiêm với đội bóng. Nói thế, bởi các cầu thủ của chúng tôi còn rất trẻ nên trước những trận đấu quyết định, tôi càng phải cố gắng làm những liệu pháp tâm lý để các cháu bước vào thi đấu với một tinh thần thoải mái nhất. Việc giới nghiêm hoặc ra những chỉ tiêu kiểu như phải nỗ lực chiến thắng để lấy chức vô địch… chỉ tạo ra những áp lực không đáng, khiến các cầu thủ càng khó thi đấu. Trận gặp TP HCM vào cuối tuần cũng như tất cả trận khác ở mùa giải, nên chẳng có gì phải căng thẳng.

CLB Hà Nội đứng trước cơ hội vô địch giải hạng Nhất sớm một vòng đấu. Ảnh: BĐP.

- Ông không muốn tạo áp lực cho các học trò trước những trận đấu quan trọng, nhưng bản thân ông cảm thấy ra sao?

- Áp lực nếu có chỉ ở mùa giải năm ngoái, lúc tôi lần đầu nắm vai trò HLV trưởng, chứ năm nay thì không. Thực tế làm HLV ai cũng muốn đội bóng mình có thành tích, nhưng ở giải năm nay, tôi chỉ cam kết với lãnh đạo là đội Hà Nội luôn nỗ lực chơi thật tốt và có cơ hội thì sẽ tận dụng để vô địch, chứ không hề đặt mục tiêu là sẽ vô địch.

Sở dĩ thế, bởi cầu thủ của tôi chỉ mới ở đội tuổi 19-20 còn quá trẻ, nên tôi không mạo hiểm tạo ra áp lực cho các em và cho cả chính bản thân mình, vì như thế sẽ rất khó đá và khả năng thất bại rất cao.

- Cái áp lực ông đang nói khiến tôi liên tưởng đến đội bóng HAGL ở V.League 2015, ông nghĩ sao?

- Tôi nói điều này và nhìn vào đội bóng HA.GL ở V-League năm nay là thấy ngay bài học kinh nghiệm. Các cầu thủ của họ còn quá trẻ, nhưng phải chịu quá nhiều áp lực về chuyện phải đá hay, đá đẹp, đá có thành tích thì làm sao mà “gánh” hết bao nhiêu nhiệm vụ cho được.

Cứ để các em chơi bóng tự nhiên đúng với thực chất và năng lực của mình sẽ tốt hơn nhiều khi phải “gồng” lên vì những mục tiêu to tát.

Theo Bóng Đá Plus