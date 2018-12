Hai chị gái bức xúc vì C. Ronaldo không được Quả bóng vàng

Elma ám chỉ về sự bất công khi cho rằng mafia 'cướp' danh hiệu của em trai còn Katia tin rằng C. Ronaldo vẫn là cầu thủ giỏi nhất thế giới.

C. Ronaldo bên mẹ và hai chị gái. Ảnh: Mirror.

Ngay sau khi Luka Modric được xướng tên là chủ nhân Quả bóng vàng 2018 do tạp chí France Football bầu chọn tại Paris tối 3/12, hai chị gái của siêu sao Bồ Đào Nha đều viết status thể hiện sự bức xúc khi em trai chỉ về thứ hai.

Trên Instagram, chị gái thứ hai của chân sút Juventus, Elma, ám chỉ về kết quả không công bằng: "Thật không may đây là thế giới chúng ta đang sống, thối nát với mafia và những đồng tiền bẩn thỉu". Kết thúc status, Elma còn chia sẻ đầy ẩn ý: "Sức mạnh của Chúa lớn hơn sự thối nát này rất nhiều, lần này không được nhưng cậu ấy không gục ngã đâu". Trong khi đó, chị cả Katia của C. Ronaldo đăng ảnh em trai bên Quả bóng vàng năm 2017 và viết: "Cầu thủ giỏi nhất thế giới, dĩ nhiên với những ai am hiểu về bóng đá".

Modric giành quả bóng vàng 2018, chấm dứt 10 năm thay nhau thống trị giải thưởng cá nhân của C. Ronaldo và Messi. Ảnh: Reuters.

Bình luận có vẻ tức tối của hai chị gái C. Ronaldo gây ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một fan đồng hương Bồ Đào Nha đồng tình với Elma khi cho rằng: "Tôi đồng ý. Những gì xảy ra thật kinh khủng". Tuy nhiên một fan nữ khác phản đối: "Tôi rất hâm mộ Cristiano và nghĩ rằng cậu ấy cũng xứng đáng đăng quang. Tuy nhiên, Elma rất sai khi nói như vậy".

"Cristiano về nhì, có thể là một bước lùi trong con đường của cậu ấy. Chúc mừng người chiến thắng và hy vọng Cristiano sẽ giành lại vào năm tới", một fan viết . "Mùa giải vừa qua Cristiano chơi hay nhưng Modric xứng đáng được vinh danh", người khác bày tỏ.

Bà Dolores, mẹ C. Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez chưa có bất kỳ phản ứng nào sau khi chân sút 33 tuổi không giành được Quả bóng vàng. Trong Gala trao giải ở Paris tối 3/12, siêu sao Juventus và kình địch Messi đều vắng mặt.