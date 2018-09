Fan nữ thổn thức vì hot boy bơi lội 9X

Ning Zetao giành 4 HC vàng ở các cự ly 50m tự do, 100m tự do, 4x100m tự do tiếp sức và 4x100m tự do hỗn hợp. Chàng trai trẻ cười rạng rỡ khoe thành tích ngay ở bể bơi trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi lội hôm 26/9.