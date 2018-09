Duy Mạnh lọt top 10 tiền vệ hay nhất Đông Nam Á

Tạp chí Four Four Two đánh giá tài năng trẻ của Hà Nội T&T có lối chơi thông minh cùng khả năng đọc tình huống tốt.

Duy Mạnh trong màu áo tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Ảnh: FFT.

Mới đây, tạp chí Four Four Two phiên bản Đông Nam Á vừa công bố top 10 tiền vệ xuất sắc trong khu vực năm 2015. Trong danh sách, Việt Nam góp một người là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội T&T. Four Four Two đánh giá Duy Mạnh là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Việt Nam. Mới 19 tuổi nhưng Duy Mạnh đang khẳng định là một trụ cột của CLB. Ở mùa giải vừa qua, anh được ra sân 22 lần và có hai bàn thắng.

"Duy Mạnh có thể không sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện nhưng bù lại anh ấy có lối chơi rất thông minh và khả năng đọc tình huống tốt. Bên cạnh đó khả năng tranh chấp và thu hồi bóng gần như hoàn hảo của tài năng trẻ này là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hà Nội T&T về đích thứ hai ở V-League", tờ tạp chí bóng đá danh tiếng nói về Duy Mạnh.

Ở cấp độ đội tuyển, Duy Mạnh được HLV Miura tin tưởng trong hai trận đấu quan trọng gặp Thái Lan và Iraq tại vòng loại World Cup 2018. Anh là một trong những cầu thủ hay nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 25. Tiền vệ này cùng U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á ở Qatar vào năm tới.

Thái Lan có tới 4 cầu thủ được Four Four Two vinh danh gồm Chanathip Songkrasin, Kaewprom, Suchao Nutnum và Sarach Yooyen. Các cái tên còn lại là Hariss Harun (Singapore), Andik Vermansyah (Indonesia), Safiq Rahim (Malaysia), Massimo Luongo và Aaron Mooy (Australia).

Minh Khang