Đằng sau màn ăn mừng 'mặt dê' của C. Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha gây sốt khi đặt tay vào cằm, chu miệng tạo hình giống một con dê sau khi ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha.

C. Ronaldo mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Bồ Đào Nha. Ảnh: ESPN.

Phút thứ 4 trong trận đấu với Tây Ban Nha ở bảng B, World Cup 2018, C. Ronaldo ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Bồ Đào Nha với pha đá penalty đánh bại De Gea. Sau khi lập công, siêu sao của Real chạy về cột cờ góc, vểnh mặt, chu miệng và đưa tay lên cằm tạo hình tượng như con dê.

Từ "con dê" tiếng Anh là "goat". Tuy nhiên, theo giới truyền thông, C. Ronaldo muốn truyền tải một thông điệp khác. Goat còn là viết tắt của cụm từ "greatest of all time" và CR7 muốn nói với công chúng rằng anh là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Trước đó, trong một đoạn phim quảng cáo, nhãn hàng Adidas cũng dùng cụm từ trên để nói về Messi.

Messi chụp ảnh quảng cáo bên cạnh một con dê và được miêu tả là Cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Ảnh: Twitter.

C. Ronaldo và Messi cạnh tranh danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới trong suốt 10 năm qua và là "kình địch" của nhau tại La Liga. Hiện tại, cả C. Ronaldo và Messi, mỗi người đều 5 lần đoạt Quả bóng vàng FIFA.

Với cú hattrick vào lưới Tây Ban Nha, C. Ronaldo nâng tổng số bàn thắng của anh cho đội tuyển quốc gia lên con số 84. Siêu sao 33 tuổi hiện có 6 bàn thắng ở World Cup. Anh là một trong 4 cầu thủ ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014 và 2018) bên cạnh Miroslav Klose, Uwe Seeler và Pele.

C. Ronaldo góp công lớn giúp tuyển Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch Euro 2016. Anh cùng Real Madrid giành Champions League liên tiếp ba mùa giải vừa qua và hai lần đăng quang tại La Liga.

Trong khi đó, Messi có 64 bàn thắng cho tuyển Argentina và là nhân tố quan trong giúp Barca vô địch Champions League vào các năm 2009, 2011 và 2015, cùng 9 chức vô địch La Liga. Trong ba kỳ World Cup tham dự trước đó, anh ghi được 5 bàn thắng (4 bàn tại Brazil năm 2014 và một bàn tại Đức năm 2006). Messi và tuyển Argentina sẽ xuất quân ở World Cup 2018 bằng trận đấu với Iceland vào tối ngày 16/6, theo giờ Hà Nội.

Cổ động viên Bồ Đào Nha ở Lisbon tung hô Ronaldo Cổ động viên ở Lisbon tung hô Ronaldo