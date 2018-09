Dàn sao Liverpool cởi trần mừng vé vào chung kết Champions League

Các học trò của HLV Jurgen Klopp để thua 2-4 ở trận lượt về trên sân Olympico của AS Roma nhưng vẫn giành vé vào chung kết do ở lượt đi đã giành chiến thắng 5-2. Dàn sao The Kop cởi trần chụp ảnh trong không khí tưng bừng trong phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc.