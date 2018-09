Cựu thủ môn An Giang kể chuyện cũ tố trọng tài V-League 'xử láo'

Cựu thủ thành Phan Trường An tố cáo trọng tài Trần Văn Lập 'thiên vị trắng trợn' đối với CLB Nam Định trong trận đấu cách đây 5 năm.

Trọng tài Trần Văn Lập không được mời bắt V-League đến hết mùa giải sau quyết định 'bẻ còi' ở trận Long An - Thanh Hóa. Ảnh: FB.

Trọng tài Trần Văn Lập phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích, gièm pha sau vụ "bẻ còi" hủy công nhận bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Long An trong trận thua 0-2 trước Thanh Hóa ở vòng 23 V-League chiều 28/10. Trước sự ồn ào của dư luận, trọng tài Văn Lập và trợ lý Minh Đăng vừa bị ban tổ chức V-League cho nghỉ làm nhiệm vụ tới hết mùa giải.

Mới nhất, trọng tài Lập còn bị cựu thủ môn An Giang Phan Trường An lên tiếng tố cáo có những hành xử theo kiểu "giang hồ" trong một trận đấu thuộc giải hạng Nhất quốc gia mùa 2011-2012. Đó là trận đấu giữa An Giang - đang đua tranh suất lên chơi V-League và Nam Định - đội cần phải thắng để nuôi hy vọng trụ hạng.

Trường An thậm chí lấy danh dự của bản thân và người bạn đã quá cố là tiền đạo Võ Minh Châu (mất vì tai nạn giao thông) để vạch mặt sự "tráo trở" của tròng tài Trần Văn Lập. Theo đó, ở hiệp 1, khi Nam Định đang dẫn trước 2-0, trọng tài Lập tỏ thái độ hòa nhã, hiền lành. Tuy nhiên, khi An Giang ghi liên tiếp hai bàn để san bằng tỉ, ông Lập bắt đầu "trở mặt", liên tục có những tiếng còi xử ép cầu thủ đội khách.

Đỉnh điểm là tình huống cầu thủ Nam Định tung cả hai chân đạp vào bụng cầu thủ Huỳnh Tấn Hùng ở phút 75. Quá bức xúc, một cầu thủ An Giang chạy lại xô đẩy ngay lập tức phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Lập. Trong khi đó, cầu thủ phạm lỗi bên phía Nam Định chỉ nhận thẻ vàng. Khi Trường An tới thắc mắc, trọng tài Lập buông lời đe dọa: "Mày có đá thì im, tao thích bắt thế, mày làm gì tao?" kèm theo một chiếc thẻ vàng cảnh cáo.

Cựu thủ môn quê Quảng Ngãi cho biết không thể quên được khoảnh khắc anh bị thương ở cuối trận phải rời sân bằng cáng, trong bối cảnh An Giang hết quyền thay người. Trọng tài Lập nhìn anh với vẻ mặt thích thú như thể vừa nhổ đi được một cái gai. "Vua áo đen" cho trận đấu bù giờ tới 12 phút và trong thế 9 chống 11, An Giang để thua với tỷ số 2-3.

Cựu thủ môn Phan Trường An. Ảnh: FB.

Đọc status của Trường An, nhiều người tỏ ra chua chát, buồn cho bóng đá Việt Nam. Theo họ, cần phải thẳng tay loại bỏ những trọng tài "ăn bẩn", "bắt láo", bóng đá Việt Nam mới có hy vọng tiến lên.