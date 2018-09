Cựu danh thủ Trương Việt Hoàng thành công ở 'vùng đất dữ'

Ngôi đầu bảng của Hải Phòng sau 5 vòng đấu như bước khởi đầu thành công của chiến lược gia trẻ tuổi tại V-League.

Hải Phòng đang đứng đầu bảng với 13 điểm và chuỗi 5 trận bất bại. Thành tích “gây sốc” với người hâm mộ đất Cảng và cả các thành viên đội bóng. HLV Trương Việt Hoàng cho rằng cầu thủ Hải Phòng vùng lên vì tự ái...

HLV Trương Việt Hoàng gần gũi và hiểu tâm tư tình cảm của cầu thủ Hải Phòng. Ảnh: BĐP.

HLV họ Trương đến nay vẫn chưa hết vui khi đội bóng mình dẫn dắt ngự trị ở ngôi đầu V-League, trên hàng loạt đội bóng sừng sỏ khác. Kỳ tích càng đặc biệt khi đây mới là mùa giải đầu tiên ông Hoàng làm việc tại V-League. Ông từng có thời gian nắm U21 Hà Nội T&T và sau đó là một năm làm HLV trưởng CLB Hà Nội thi đấu khá thành công ở giải hạng Nhất 2013.

“Tôi đến với đất Cảng khi kinh nghiệm nhiều nhưng lòng nhiệt huyết rất cao bởi tôi muốn tìm thử thách ở V-League và vùng đất mới. Tôi nói các anh em cầu thủ rằng chúng ta trong mắt nhiều đội bóng khác chỉ được đánh giá ở mức trung bình, làng nhàng. Vậy hãy thi đấu cho họ thấy nhận xét đó là sai, ít nhất chúng ta không bao giờ nhụt chí. Có lẽ cũng vì bị chạm tự ái, các học trò của tôi thi đấu rất quyết tâm, hưng phấn và giành được một số kết quả khả quan”, HLV sinh năm 1975 cho biết.

Ông Hoàng thừa nhận bất ngờ khi nhìn kết quả bảng xếp hạng, bởi không nghĩ đến việc Bình Dương “ngã ngựa” để Hải Phòng vượt lên đầu. Nhưng ông khẳng định, thành tích hiện nay không phải ăn may mà do cả tập thể nỗ lực phấn đấu. “Các cầu thủ của tôi luôn hết mình trong tập luyện và thi đấu. Không khí trong đội tốt và đoàn kết. Khi ra sân, cả đội nắm tay nhau thi đấu nên những trận thắng đến với chúng tôi không phải là ngẫu nhiên. May mắn không thể đồng hành mãi nếu bạn không cố gắng”.

Chiến lược gia có tuổi đời chạm ngưỡng 40 và nhiều người vẫn gọi cựu danh thủ của Thể Công, tuyển Việt Nam là HLV trẻ. Ông nói: “Đôi khi tôi nghĩ vì còn trẻ nên mình cũng thuận lợi khi làm việc ở đội bóng. Bởi với khoảng cách tuổi tác không quá xa, tôi với các cầu thủ ngoài việc là thầy trò, còn như những người anh em. Cầu thủ khi có chuyện gì, họ đều dễ dàng tâm sự với với tôi bởi trong nhiều vấn đề hai bên có cùng suy nghĩ”.

Đội bóng đất Cảng lâu nay vẫn được gọi là “vùng đất dữ” với các HLV. Nhưng dường như ông Hoàng đã có cách biến dữ thành lành. Ông cho biết: “Bóng đá không thể nói trước được điều gì. Trước khi về Hải Phòng, tôi cũng nghe nhiều. Tuy nhiên, tôi xác định bóng đá cũng như thử thách cuộc đời. Mình cứ tạo cho mình những thử thách để rèn luyện bản thân chứ cứ e ngại thì không làm được việc gì.

Tôi không nặng nề phải làm được cái này, làm được cái kia. Tôi cố gắng tìm hiểu tâm tư từng anh em cầu thủ, động viên họ và cùng họ tiến lên vì người hâm mộ. Không ai để chuyện tiền bạc nặng nề trong đầu mỗi khi ra sân mà chỉ có quyết tâm của lòng yêu nghề. Đồng quan điểm, rất dễ làm việc”.

Hải Phòng đang có được thành tích đáng mơ ước với nhiều đội bóng. Tuy nhiên, HLV Việt Hoàng luôn giữ cho mình và các học trò sự tỉnh táo. “Thành tích hiện nay tốt nhưng chỉ là trước mắt. Chặng đường còn dài và bản thân các cầu thủ, cũng như chính tôi, còn nhiều điều phải cố gắng mới có thể vượt qua mùa giải khó khăn. Tôi luôn nhắc các cầu thủ không chủ quan, tâm lý thi đấu phải vững vàng hơn nữa. Bóng đá thường chứng kiến rất nhiều đội bóng thăng hoa ở đầu mùa rồi sau đó tụt dần lại phía sau là thường. Tôi muốn Hải Phòng tránh vết xe đổ đấy”.

Gia đình là hậu phương vững chắc để HLV Trương Việt Hoàng yên tâm công việc. Ảnh: NVCC.

Sau mỗi trận đấu ở Lạch Tray, HLV Trương Việt Hoàng thường về bên tổ ấm nhỏ của mình ở Hà Nội. “Được cái nhà gần nên cũng tiện về thăm vợ, thăm con. Thường tối sau khi trận đấu kết thúc tôi về Hà Nội, chiều hôm sau lại lên với đội. Vợ con đều hiểu và chia sẻ công việc của chồng, của bố. Thỉnh thoảng, vợ cũng thường xuống Hải Phòng xem bóng đá, cổ động 'gà nhà'”, ông Hoàng tâm sự.

HLV Việt Hoàng lập gia đình năm 2005 với xạ thủ Nguyễn Quyên. Hiện nay, cả hai có hai con trai 8 tuổi và 4 tuổi.

Ngọc Hà