'Công chúa' Harper được bố mẹ mua ngựa làm quà sinh nhật sớm

Con gái út nhà Becks - Vic có niềm vui lớn trong ngày sinh nhật lần thứ 7 sắp tới với món quà ý nghĩa.

Harper có quà 'to' cho sinh nhật lần thứ 7. Ảnh: NS.

Theo The Sun, hai vợ chồng người Anh quyết định bỏ ra 7.000 bảng mua một con ngựa nhỏ làm quà sinh nhật cho con gái. Cặp đôi cũng đầu tư yên cưỡi ngựa cao cấp xuất xứ từ Colne Saddlery ở Cheltenham cho con gái. Harper bước sang tuổi thứ 8 sau sinh nhật ngày 10/7 tới.

Món quà sinh nhật theo đúng ý Harper, cô bé "phát cuồng" vì ngựa và từng "van xin, năn nỉ bố mẹ để có được một con ngựa riêng".

"Một lời hứa của David và Victoria để gây ấn tượng với con gái trong ngày vui. Con ngựa là một món quà xa xỉ và Harper nhận thức được cô ấy may mắn như thế nào", tờ The Sun bình luận. "Ngôi nhà mới của gia đình ở Cotswolds có chuồng ngựa, do đó, Harper có thể vui đùa với ngựa của mình mỗi ngày".

Năm ngoái, tiệc sinh nhật của Harper tổ chức ở cung điện Buckingham. Ảnh: NS.

Năm ngoái, sinh nhật lần thứ 6 của Harper được tổ chức ở cung điện Buckingham với khách mời là nhiều nhân vật nổi tiếng, quyền lực của hoàng gia Anh. Con gái út nhà Becks - Vic được hóa trang làm công chúa Elsa trong bộ phim hoạt hình của hãng Disney.