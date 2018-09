CLB Long An dọa bỏ V-League

Chủ tịch Võ Thành Nhiệm bức xúc cho rằng trọng tài Nguyễn Trọng Thư cố tình xử ép CLB Long An để TP HCM giành chiến thắng.

Ông Võ Thành Nhiệm bức xúc tố trọng tài xử ép Long An để CLB TP HCM giành chiến thắng với giới truyền thông. Ảnh: Tính Anh.

Sau trận đấu giữa CLB TP HCM và Long An ở vòng 6 V-League 2017 chiều 19/2, Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm kịch liệt chỉ trích trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư. Theo ông Nhiệm, trọng tài Thư không phải là yếu chuyên môn mà cố tình xử ép Long An giúp CLB TP HCM giành chiến thắng.

Lãnh đạo CLB Long An quả quyết vụ việc cần phải được công an điều tra để làm rõ trắng đen. "Tôi rất thất vọng. Nếu công tác trọng tài cứ như thế này sẽ không có khán giả tới sân nữa và chúng tôi cũng sẽ rút khỏi bóng đá", ông Võ Thành Nhiệm bức xúc nói.

Chủ tịch Long An chỉ trích trọng tài Nguyễn Trọng Thư

Trong khi đó, trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ: "Hành vi của cầu thủ Long An là không thể chấp nhận. Họ thiếu tôn trọng khán giả, thiếu tôn trọng giải đấu. Tôi trực tiếp ngồi trên sân theo dõi trận đấu này. Tình huống trọng tài thổi phạt đền không sai. Chúng tôi đã lập hồ sơ, gửi sang ban kỷ luật để xử lý vụ việc. Những hành động như thế này cần phải phạt nặng để lập lại trật tự, kỷ cương của giải đấu".

Trận đấu giữa TP HCM và Long An được xem là chung kết ngược khi hai đội mới cùng có được 4 điểm sau 5 vòng đầu tiên. Để thua 2-5, đội bóng của HLV Ngô Quang Sang xuống đáy bảng xếp hạng V-League.

