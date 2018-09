Chân dài tiết lộ chiêu tăng kích cỡ 'cậu nhỏ' của C. Ronaldo

Người đẹp Elisa De Panicis Agnelli từng qua lại với siêu sao Real năm ngoái, gây sốc với lời thổ lộ bất ngờ.

Người mẫu Elisa khẳng định CR7 dùng chiêu tăng sự hấp dẫn trong quảng cáo đồ lót. Ảnh: Newsau.

Chân dài người Italy không ngại ngần tiết lộ C. Ronaldo phải dùng phụ kiện để khiến "của quý" trông to hơn trong các buổi chụp hình quảng cáo đồ lót. "Ronaldo sử dụng độn để khiến cậu nhỏ trông to hơn". Elisa chia sẻ trong kênh Doble Tentacion của kênh truyền hình Chilê mới đây.

Người đẹp 29 tuổi cũng kể về mối quan hệ của hai người bắt đầu như thế nào khi cùng đi nghỉ ở Ibiza: "Tôi có số của anh ấy và gửi một tin nhắn. Chúng tôi đã rất vui vẻ và có mối quan hệ tốt nhưng không có gì đặc biệt".

Siêu sao Real đưa bạn gái và con trai đi mua sắm sau thất bại El Clasico. Ảnh: Mirror.

Siêu sao Real vừa có trận El Clasico thảm họa khi thi đấu nhạt nhòa đồng thời đội bóng nhận thất bại 2-3 ở phút cuối. Trong khi kình địch Messi được ca ngợi hết lời với cú đúp, C. Ronaldo lại nhận nhiều chỉ trích vì gần như "biến mất" trong các trận cầu lớn.

Trong trận đấu với Osasuna hôm 26/7, CR7 cùng hai đồng đội Bale và Benzema đều không thi đấu nhưng Real vẫn có trận thắng tưng bừng 6-2, tiếp tục xếp sau Barca vì thua hiệu số. Tuy nhiên, thầy trò HLV Zidane vẫn đá kém đối thủ một trận.

