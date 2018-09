Chàng kều hai mét rưỡi thi đấu tại Paralympic

Morteza Mehrzadselakjani cao 247cm, là VĐV bóng chuyền ngồi của đoàn Iran tại Paralympic ở Brazil.

Mehrzad với ưu thế vượt trội trong môn bóng chuyền ngồi tại Paralympic. Ảnh: Twitter.

Chàng trai 29 tuổi không chỉ là VĐV cao nhất trong lịch sử Paralympic mà còn là người cao nhất tại quê nhà Iran. Morteza Mehrzadselakjani hay còn được gọi với cái tên ngắn gọn và thân mật Mehrzad gây chú ý tại Rio trong lễ khai mạc Paralympic vài ngày trước. Bình thường, VĐV này thường xuất hiện với cây nạng hoặc xe lăn.

Theo The Sun, Mehrzad bị mắc chứng to đầu chi, một kiểu rối loạn tuyến yên dạng hiếm do sự phát triển quá mức của hoocmôn tăng trưởng dẫn tới sự phát triển bất bình thường ở xương. Năm 15 tuổi, chàng trai Iran bị ngã xe đạp, vỡ xương chậu khiến chân phải ngừng dài ra. Việc đi lại của Mehrzad khá khó khăn vì chân trái dài hơn chân phải 15 cm.

Khiếm khuyết cơ thể của VĐV 29 tuổi lại khiến một HLV đồng hương để ý 5 năm trước. Nhận thấy tiềm năng về chiều cao vượt trội của Mehrzad, HLV này đưa anh vào tuyển bóng chuyền ngồi để thi đấu ở Paralympic. "Tôi từng rất cô đơn, từng trầm cảm nhưng cuộc đời tôi đã thay đổi từ khi chơi bóng chuyền ngồi và trở thành một VĐV của Paralympic", chàng trai cao nhất Iran chia sẻ.

Chàng trai 29 tuổi không chỉ là người cao nhất Iran mà là VĐV cao nhất trong lịch sử Paralympic. Ảnh: Sun.

Hadi Rezaei, HLV của tuyển bóng chuyền ngồi Iran, cũng cho biết thêm: "Chúng tôi tạo cho cậu ấy lý do để hy vọng và cậu ấy cũng muốn thế. Trước khi trở nên nổi tiếng, mỗi lần ra Mehrzad ra khỏi nhà, mọi người đều nhìn cậu ấy một cách lạ lẫm. Giờ đây, mọi chuyện đã khác rồi, họ muốn chụp ảnh với cậu ấy".

Sự xuất hiện của Mehrzad tăng thêm sức mạnh cho đội bóng chuyền ngồi của Iran vốn luôn nằm trong top mạnh nhất thế giới nhưng lại khiến các đối thủ khác buồn phiền. Nhưng họ cũng chẳng thể làm gì vì chàng trai cao kều đủ điều kiện để tham gia thi đấu. Với đôi chân yếu ớt, Mehrzah hoàn toàn phù hợp với môn bóng chuyền ngồi.

Ngôi sao của tuyển Iran từng đoạt giải VĐV tấn công tốt nhất tại Intercontinental Cup 2016 tổ chức ở Trung Quốc mới đây. Việc Mehrzad tỏa sáng ở Paralympic trên đất Brazil cũng không nằm ngoài dự đoán khi tầm với chắn bóng tốt nhất của anh lên tới 196cm còn tấn công là 230cm.

Hoàng Trang