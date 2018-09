Cầu thủ hạng Nhất vỡ đầu, rách mí mắt

Duy An và Vũ Thế Vương phải nhập viện vì dính chấn thương sau pha tranh chấp quyết liệt.

Đội trưởng Duy An của TP HCM được cáng ra sân đi viện. Ảnh: Phương Dung.

Trận đấu giữa TP HCM và Nam Định trên sân Thống Nhất diễn ra khá căng thẳng khi chủ nhà khát điểm còn đội khách muốn duy trì mạch thắng. TP HCM là đội có bàn thắng trước, ra sức bảo vệ thành quả mong manh. Cách đá quyết liệt của hai đội dẫn đến rất nhiều tình huống va chạm.

Một trong những pha tranh chấp ở nửa cuối hiệp hai đã khiến cả Duy An (đội trưởng TP HCM) và Vũ Thế Vương của Nam Định phải nhập viện. Duy An bị rách mí mắt, buộc phải đưa thẳng vào viện để tránh những đáng tiếc xảy ra. Vũ Thế Vương có phần nhẹ hơn và anh xin ban huấn luyện tiếp tục thi đấu bởi lúc này Nam Định đã hết quyền thay người. Bác sĩ của hai đội không thể “khâu sống” ngay trên sân. Tuy nhiên, máu ra quá nhiều nên Thế Vương được ban huấn luyện yêu cầu đi đến bệnh viện cùng chuyến xe của Duy An.

Trước đó rất khó khăn ban huấn luyện Nam Định mới có thể thuyết phục Duy An lên xe cứu thương chờ sẵn. Chung cuộc, TP HCM có chiến thắng 2-1 trước Nam Định sau khi dẫn trước 2-0 và nhận bàn thua ở những phút bù giờ.

Vũ Thế Vương xin ở lại tiếp tục thi đấu nhưng vẫn phải đi viện vì chảy nhiều máu. Ảnh: Phương Dung.

Giải hạng Nhất quốc gia kết thúc vòng hai với ngôi đầu thuộc về dàn quân trẻ của CLB Huế. Giải năm nay có một vé thăng hạng V-League và một suất xuống hạng. CLB TP HCM đặt mục tiêu lọt vào top ba.

Ngọc Hà