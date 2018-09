Cầu thủ An Giang uể oải chờ V-League kết thúc

Thầy trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn đến Thanh Hóa tối qua, chuẩn bị vội vàng cho trận đấu chiều nay (3/8) gặp chủ nhà ở vòng 23 V-League.

Chuyến Bắc tiến của CLB An Giang qua nhiều chặng, từ Long Xuyên (An Giang) di chuyển bằng ôtô qua sân bay quốc tế Cần Thơ. Từ đây toàn đội bay tới Hà Nội và đi tiếp xe bus xuống Thanh Hóa. Hành trình của đội bóng miền Tây kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ và dường như thêm phần lê thê trong tình cảnh bi đát của đội bóng hiện nay. Các cầu thủ An Giang chỉ ra khởi động 30 phút làm quen sân. Ngay sau trận đấu với Thanh Hóa, cùng ngày, thầy trò ông Tuấn lại về lại An Giang đá nốt trận cuối V-League gặp SLNA.

An Giang (áo vàng) giờ ngóng về trận đấu play-off. Ảnh: VietnamPlus.

An Giang ra Thanh Hóa làm khách chỉ với 17 cầu thủ. Ở giai đoạn lượt về, đội đăng ký 26 cầu thủ nhưng các đây 3 tuần, CLB chấm dứt hợp đồng với 4 cầu thủ, rồi 4 người bị treo giò và một cầu thủ bị chấn thương (Duy An). Không khí của đội bóng hiện rất u ám vì chuyện tài chính và nay lại thêm chuyến di chuyển dài mệt mỏi.

Trận đấu vào chiều nay, đội bóng xứ Thanh có mục tiêu chiến thắng để củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, An Giang đã cầm chắc tấm vé đá play-off và hiện không còn mục tiêu quan trọng nào ở hai trận đấu còn lại của mùa giải. Quan trọng hơn, đội bóng chủ sân Long Xuyên đang rối bời vấn đề nội bộ sau khi nhà tài trợ chưa giải ngân số tiền lên đến 14 tỷ đồng khiến lòng quân không yên. Đội còn liên tiếp nhận các án phạt từ VFF, HLV Nhan Thiện Nhân xin rút lui…

Một tín hiệu le lói cho các cầu thủ An Giang là toàn đội đã được nhận lương tháng 7 cùng tiền ăn tháng 4 và 5. Như vậy, đội bóng hiện đứng cuối trên bảng xếp hạng với 14 trận thua, 3 trận thắng còn nợ cầu thủ tiền lương tháng 8 (lương trả đầu tháng), tiền ăn tháng 3, 6, 7, tiền thưởng cho các trận hòa Ninh Bình, HAGL, Hải Phòng (3 trận hòa của đội trong 22 vòng đã qua) và đặc biệt là tiền lót tay của các cầu thủ. Tương lai của CLB An Giang ở mùa giải tới đang được đặt trước dấu hỏi lớn.

Ngọc Hà