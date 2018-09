Carroll bị CĐV Chelsea cà khịa khi đi ăn tối

Một CĐV Chelsea định lao vào ẩu đả với tiền đạo West Ham tại một nhà hàng ở London.

Carroll gặp sự cố khi đang đi ăn tối ở London. Ảnh: DM.

Sự cố xảy ra tại nhà hàng Nhật Bản Roka ở London tối 26/10. Khi đang ngồi bên trong, Carroll bị một fan Chelsea lao tới định tấn công và ném một chai rượu vang. May mắn cho chân sút West Ham là sự cố nhanh chóng được xử lý, mà không để lại hậu quả. Lực lượng bảo vệ nhà hàng kịp thời can thiệp và giao vị khách quá khích cho cảnh sát. Người này được cho là say rượu.

Carroll chính là tiền đạo đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho West Ham trước Chelsea cuối tuần qua. Trận thua khiến Chelsea rơi xuống vị trí 15 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng, còn West Ham lên thứ ba chỉ sau Man City và Arsenal.

Chelsea mùa này thua tới 5 trận tại Ngoại hạng Anh - thành tích khởi đầu tệ nhất của đội trong vòng nửa thế kỷ.

Điều gây bất ngờ hơn là Chelsea hiện mang danh đương kim vô địch. Mùa trước, thầy trò HLV Mourinho giành cả chức vô địch Ngoại hạng Anh lẫn Cup Liên đoàn, trong khi West Ham chỉ xếp thứ 12.

Tùng Dương