Cặp đôi Wozniacki - McIlroy bác tin đồn chia tay

Đôi uyên ương McWozzilroy phản ứng trên Twitter sau khi một tờ báo của Ireland đăng tin mối quan hệ của họ trục trặc.

Wozniacki đăng ảnh chứng minh mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nồng ấm.

Trên tài khoản Twitter của mình, tay golf nổi tiếng Rory McIlroy bày tỏ sự bức xúc: “Tôi rất muốn biết họ lấy thông tin đó từ đâu. Dường như luôn có những thông tin gây sốc trên tờ báo này và 99,9% trong số đó là sai”.

Trước đó, tờ báo trên khẳng định cặp đôi trai tài, gái sắc của làng golf-tennis đã chia tay và cô gái người Đan Mạch gốc Ba Lan gần như phát điên vì điều này. Thông tin này được đăng tải ngay trước thềm Mỹ mở rộng - giải đấu Caroline Wozniacki là hạt giống số 6, khiến cho các fan của tay vợt xinh đẹp này khá lo lắng.

McIlroy sẽ ở lại New York để cổ vũ cho Wozniacki tại giải Mỹ mở rộng. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thông tin này đưa ra, cả hai người đã lên Twitter bác bỏ. Wozniacki còn đăng tấm ảnh bữa sáng của gia đình Wozniacki vào thời điểm tin đồn xảy ra, trong đó có cả cô lẫn người yêu McIlroy đang tươi cười. Tấm ảnh này còn xuất hiện cả anh trai Patrick của Caroline đang không mặc áo và chuẩn bị dùng bữa cùng bộ đôi này.

Caroline Wozniacki sẽ bắt đầu giải Mỹ mở rộng của mình vào ngày 27/8 với trận đấu cùng tay vợt có thứ hạng 133 WTA người Trung Quốc là Ying-Ying Duan. Giải năm nay, Wozniacki rơi vào nhánh bốc thăm khá thuận lợi nên nhiều người chờ đợi cô có thể lọt sâu vào vòng bán kết.

Bộ đôi này thu hút khá nhiều sự chú ý ở giải Mỹ mở rộng. Ảnh: AFP.

Rory McIlroy cũng vừa kết thúc giải golf The Barclays vào cuối tuần trước ở New Jersey (Mỹ) với vị trí thứ 19. Giải Mỹ mở rộng lại diễn ra ở New York nên Rory ở lại Mỹ sau giải golf nói trên để ủng hộ bạn gái.