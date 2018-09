Ngôi sao người Bồ Đào Nha và Thụy Điển đều sở hữu kỹ thuật siêu đẳng, từng nhiền lần ghi bàn bằng những cú đánh gót ở tư thế khó.

Cuộc so tài giữa C. Ronaldo và Ibrahimovic rất đáng để chờ đợi. Ảnh: Goal.

Đêm nay, Bồ Đào Nha sẽ tiếp Thụy Điển ở trận lượt đi vòng play-off tranh vé dự World Cup 2014. Trận đấu này sẽ là cuộc so tài đình cao giữa C. Ronaldo và Ibrahimovic, những ngôi sao lớn nhất trong đội hình hai đội. Trang 101 greats goals tổng hợp những tuyệt phẩm đánh gót mà C. Ronaldo và Ibrahimovic từng ghi được trong sự nghiệp của mình.

Các tuyệt phẩm đánh gót của Ronaldo và Ibrahimovic

Kency