Người hùng của Real vỗ về thủ thành kỳ cựu sau trận lượt về tứ kết Champions League kịch tính tới phút chót sáng 12/4.

C. Ronaldo xen ngang phỏng vấn, ôm hôn an ủi Buffon

Trên đường rời sân Bernabeu, C. Ronaldo xuất hiện phía sau khi Buffon đang trả lời phỏng vấn sau trận thắng 3-1 trước Real. Chân sút Bồ Đào Nha dừng lại, vỗ vai Buffon và hai danh thủ ôm, thơm má xã giao thân thiết trước ống kính dù ít phút trước là đối thủ trên sân. Theo Metro, C. Ronaldo nói vài câu an ủi thủ thành Juventus.

"Tôi vô cùng tôn trọng Buffon, những gì anh ấy đã nói với tôi và cũng là những gì tôi nói với anh ấy. Buffon là một thủ môn xuất sắc, tôi hy vọng đây không phải là lần cuối cùng anh góp mặt tại Champions League. Anh ấy là một trong những thủ môn vĩ đại nhất", siêu sao Real khen ngợi thủ môn Juventus.

C. Ronaldo và Buffon trên sân là đối thủ, ngoài sân là bạn bè, đồng nghiệp luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Ảnh: Mirror.

Buffon và các đồng đội giành chiến thắng 3-1 trước Real ngay trên "thánh địa" Bernabeu của đối thủ ở trận lượt về nhưng vẫn bị loại vì ở lượt đi thất thủ 0-3. Thủ thành 40 tuổi và các đồng đội suýt chút nữa tạo ra một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giống AS Roma ngày hôm trước nhưng bàn thắng từ chấm phạt đền của C. Ronaldo ở phút bù giờ thứ 7 đã phá tan giấc mơ vào bán kết của đại diện Serie A.

Thủ môn Italy thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng quá quyết liệt với trọng tài chính trong tình huống bị thổi phạt đền. Đây có thể là lần cuối cùng Buffon góp mặt tại Champions League vì anh từng chia sẻ rằng sẽ giải nghệ sau mùa giải này. Trong buổi phỏng vấn sau trận, Buffon cho rằng trọng tài chính bắt không công bằng, "không có trái tim" trong khi C. Ronaldo "không hiểu tại sao các cầu thủ Juventus lại phản đối" vì tình huống phạm lỗi của Benatia với Vazquez đã rõ ràng.