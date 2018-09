C. Ronaldo và bạn gái khoe ảnh bế cặp song sinh

Siêu sao Real và bạn gái đang mang bầu mỗi người bế một bé trong cặp song sinh còn nhóc Cristiano Jr đứng phía sau.

C. Ronaldo và bạn gái bên các con riêng của anh. Ảnh: Instagram.

Trên Instagram vài giờ trước, C. Ronaldo đăng ảnh 5 người cùng chú thích: "Tâm trạng gia đình". Khoảnh khắc bình yên của chân sút 32 tuổi bên "nửa kia" và các con nhanh chóng gây sốt, thu hút hơn 4 triệu lượt "like" và hàng chục nghìn bình luận chỉ sau ít giờ. Trong ảnh, dù đang mang bầu tháng thứ 5 nhưng chân dài Georgina Rodriguez giấu bụng hoàn hảo nhờ bế một bé. Cặp song sinh của C. Ronaldo mới khoảng hai tháng tuổi.

Các fan tới tấp vào khen bức ảnh đẹp, xuýt xoa "gia đình hạnh phúc hoàn hảo". Bên cạnh đó có người góp ý rằng cậu con trai đầu lòng của CR7 quá gầy. Một ý kiến khác "không liên quan" khi gợi ý siêu sao 32 tuổi quay lại với siêu mẫu Irina Shayk dù cô nàng đã có người mới và vừa sinh em bé.

Đội trưởng Bồ Đào Nha khoe ảnh đầy đủ thành viên trong gia đình chỉ vài ngày sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu. Việc C. Ronaldo vượt qua Buffon và kình địch Messi là điều được đoán trước bởi anh giúp Real vô địch La Liga và Champions League mùa giải vừa qua.

CR7 và hai đồng đội là Ramos và Modric trong lễ trao giải của UEFA giữa tuần qua. Siêu sao Bồ Đào Nha là Tiền đạo hay nhất và Cầu thủ xuất sắc mùa giải trong khi Ramos nhận danh hiệu Hậu vệ hay nhất còn Modric là Tiền vệ hay nhất. Ảnh: Instagram.

C. Ronaldo và Messi đều sắp lên chức bố lần nữa, nhiều khả năng hai bé chỉ sinh cách nhau ít tháng. Bạn gái Georina Rodriguez của tiền đạo Real mang bầu ở tháng thứ 5 trong khi bà xã Antonella của sao Barca mới trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

Tại vòng đấu thứ hai của La Liga cuối tuần qua, Messi lập cú đúp giúp Barca thắng Alaves 2-0 trong khi Real thiếu CR7 và Ramos bị Valencia cầm hòa 2-2 ngay trên sân Bernabeu.