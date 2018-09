C. Ronaldo thổ lộ tình yêu 'sến' với bạn gái

Siêu sao Real đăng ảnh cười tươi bên người đẹp Georgina Rodriguez ở cầu thang máy bay riêng cùng thông điệp tình yêu.

C. Ronaldo khoe ảnh cười tươi bên bạn gái. Ảnh: Instagram.

Trên Instagram tối 20/2, C. Ronaldo gây chú ý khi khoe ảnh chụp bên người yêu xinh đẹp. "Tình yêu trong không khí", chân sút 32 tuổi mượn lời một ca khúc nhạc pop cổ điển khá "sến sẩm" viết chú thích, ngụ ý anh và Georgina Rodriguez cảm thấy tình yêu đong đầy khắp nơi nơi. Bức ảnh thu hút 4,8 triệu lượt "like" chỉ sau nửa ngày đăng tải.

The Sun cho biết, tiền đạo Real đăng ảnh chỉ vài giờ sau khi hoàn thành buổi tập cùng các đồng đội. Với bức ảnh này, C. Ronaldo cũng khéo khoe cuộc sống "sang chảnh", đi du lịch bằng máy bay riêng. Siêu sao Bồ Đào Nha và người đẹp Georgina Rodriguez vui vẻ trở lại sau thời gian căng thẳng tháng trước vì C. Ronaldo bị đồn lộ tin nhắn tán tỉnh một người đẹp Anh vào đêm khuya. Trong ngày sinh nhật lần thứ 24 của Georgina tại Marbella, Tây Ban Nha, cuối tháng 1, cả hai trông không mấy vui vẻ khi đi ăn tối.

Chân sút Real và người đẹp Georgina Rodriguez thường xuyên khoe ảnh 4 nhóc trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Hôm cuối tuần, có tin một trong hai bé song sinh của C. Ronaldo phải nhập viện cấp cứu và bạn gái anh là người đưa bé vào viện. Tuy nhiên, có vẻ tình hình sức khỏe của Eva hoặc Mateo không nghiêm trọng nên sau đó Georgina Rodriguez vui vẻ đăng video chơi ném bóng với siêu sao Real trong nhà.

Trong trận thắng 5-3 trước Real Betis tại vòng 24 La Liga hôm cuối tuần, C. Ronaldo tiếp tục ghi bàn, kéo dài phong độ ấn tượng khi có 6 pha lập công chỉ trong vòng một tuần qua. Trước đó một vòng, chân sút 32 tuổi lập hattrick vào lưới Sociedad và cú đúp trong trận thắng 3-1 trước PSG tại vòng 16 đội Champions League.

Real vẫn xếp thứ tư với 45 điểm, kém đội xếp trên Valencia đúng một điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đá. Barca vẫn dẫn đầu với 62 điểm, tiếp theo là Atletico Madrid với 7 điểm ít hơn.

