C. Ronaldo khoe 'quái thú' Bugatti Chiron

Tiền đạo Real hãnh diện chở cậu con trai Cristiano Jr trên siêu xe mới trị giá 2,2 triệu bảng có thêu tên CR7 trên ghế lái.

C. Ronaldo khoe 'quái thú triệu đô' Bugatti Chiron

Trên Instagram vài giờ trước, C. Ronaldo đăng tải đoạn video cầm lái con xe mới đi từ garage ngầm ở biệt thự cùng chú thích: "Quái thú mới trong nhà, Bugatti Chiron". Đầu năm nay, danh thủ điển trai rất hài lòng khi lái thử siêu xe và có vẻ không thể cầm lòng, mở hầu bao "tậu" luôn một chiếc.

Theo The Sun, chân sút Bồ Đào Nha bỏ ra khoảng 2,2 triệu bảng để mua xe và làm nội thất theo ý muốn trong đó có việc in nickname CR7 trên ghế lái. Đây là chiếc Bugatti thứ hai mà C. Ronaldo sở hữu, chiếc đầu tiên có giá 1,7 triệu bảng. Trong garage nhà cầu thủ hay nhất thế giới 2016 còn có loạt xe siêu sang nữa bao gồm một chiếc Aston Martin DB9, một con Lamborghini, một xe Rolls Royce và một chiếc Porsche Cayenne Turbo.